Когда Украина завершит отбор газа из хранилищ

В начале апреля в Украину вернулась холодная погода. Уже в выходные в отдельных регионах страны выпал снег, а ближайшую неделю ожидается аномально холодным. Температура воздуха опустится на 5°C ниже десятилетней нормы. Отдельные города, в частности, Сумы и Черновцы, уже сообщили о намерении возобновить отопительный сезон на фоне похолодания.

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Таким образом, завершение нынешнего отопительного сезона откладывается из-за погодного фактора. Потребление природного газа в Украине может возрасти, в связи с чем страна продолжает отбор газа из подземных хранилищ. Внутренняя добыча остается повреждена после российских атак в феврале-марте и не может покрыть потребление.

Объемы отбора газа из подземных хранилищ постепенно снижаются — до 7 миллионов кубометров 4 апреля, что является самым низким суточным объемом отбора с начала сезона отбора газа из хранилищ 1 ноября. Стоит отметить, что нынешний сезон отбора уже длиннее прошлогоднего, который длился 145 дней и завершился 30 марта. В прошлом году сезон отбора газа был одним из кратчайших в истории на фоне теплой погоды.

В этом году сезон отбора газа из хранилищ длится уже 157 дней (на 6 апреля) и, вероятно, продлится еще на неделю под влиянием холодной погоды. Запасы природного газа в подземных хранилищах составляют почти 5,6 миллиарда кубометров, чего достаточно для завершения нынешнего сезона отбора газа из хранилищ.

"Нафтогаз Украины" также продолжает импортировать природный газ для обеспечения потребностей страны, как текущих, так и для подготовки к следующему отопительному сезону.

"Нефтегаз" импортирует LNG

Важно отметить, что с началом апреля "Нафтогаз" приступил к импорту регазифицированного LNG в рамках контракта с польской Orlen. LNG импортируется в литовский терминал Klaipeda, откуда после регазификации поступает в Украину через Польшу. По моим ожиданиям, объемы импорта регазифицированного LNG из Польши в апреле могут составить около 100 миллионов кубометров, что соответствует первому контракту между "Нафтогазом" и Orlen.

Вероятно, в мае "Нафтогаз" также импортирует еще 100 млн куб м регазифицированного LNG в рамках второго контракта между "Нафтогазом" и Orlen. Не исключаю, что в последующие месяцы "Нафтогаз" может законтрактовать еще несколько танкеров для импорта LNG через литовский или польский LNG терминалы.

Украина и Польша также работают над увеличением доступного объема входа в Украину. Польский оператор газотранспортной системы Gaz-System сообщил о решении модернизировать газоизмерительную станцию Германовичи на польско-украинской границе.

Решение принято в рамках продолжающегося диалога по развитию газовой инфраструктуры с "Оператором ГТС Украины". Проект включает в себя модернизацию объекта, что позволит увеличить пропускную способность на границе. Ожидается, что работы будут завершены в конце 2025 — начале 2026 года.

Более подробная информация о новых объемах на границе будет опубликована позже. Доступная гарантированная мощность на вход в украинскую ГТС со стороны Польши составляет 5,15 миллиона кубометров в сутки, а также 7,75 миллиона кубометров в сутки — прерывистая мощность.