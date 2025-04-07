Коли Україна завершить відбір газу зі сховищ

На початку квітня в Україну повернулася холодна погода. Вже на вихідних в окремих регіонах країни випав сніг, а найближчий тиждень очікується аномально холодним. Температура повітря опуститься на 5°C нижче десятирічної норми. Окремі міста, зокрема Суми та Чернівці, вже повідомили про намір відновити опалювальний сезон на фоні похолодання.

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Таким чином, завершення цьогорічного опалювального сезону відкладається через погодний фактор. Споживання природного газу в Україні також може зрости, у зв’язку з чим країна продовжує відбір газу з підземних сховищ. Внутрішній видобуток залишається пошкодженим після російських атак у лютому-березні та не може покрити споживання.

Обсяги відбору газу з підземних сховищ поступово знижуються — до 7 мільйонів кубометрів 4 квітня, що є найнижчим добовим обсягом відбору з початку цьогорічного сезону відбору газу зі сховищ 1 листопада. Варто зазначити, що цьогорічний сезон відбору вже є довшим, ніж минулорічний, який тривав 145 днів та завершився 30 березня. Минулого року сезон відбору газу був одним із найкоротших в історії на фоні теплої погоди.

Цього року сезон відбору газу зі сховищ триває вже 157 днів (станом на 6 квітня) та, ймовірно, продовжиться ще на тиждень під впливом холодної погоди. Запаси природного газу в підземних сховищах складають майже 5,6 мільярдів кубометрів, чого достатньо для завершення цьогорічного сезону відбору газу зі сховищ.

"Нафтогаз України" також продовжує імпортувати природний газ для забезпечення потреб країни, як поточних, так і для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Нафтогаз" імпортує LNG

Важливо відзначити, що з початком квітня "Нафтогаз" розпочав імпорт регазифікованого LNG у рамках контракту з польською Orlen. LNG імпортується до литовського термінала Klaipeda, звідки після регазифікації надходить до України через Польщу. За моїми очікуваннями, обсяги імпорту регазифікованого LNG з Польщі у квітні можуть скласти близько 100 мільйонів кубометрів, що відповідає першому контракту між "Нафтогазом" та Orlen.

Ймовірно, у травні "Нафтогаз" також імпортує ще 100 млн куб м регазифікованого LNG у рамках другого контракту між "Нафтогазом" та Orlen. Не виключаю, що у наступні місяці "Нафтогаз" може законтрактувати ще декілька танкерів для імпорту LNG через литовський або польський LNG термінали.

Україна та Польща також працюють над збільшенням доступного обсягу входу до України. Польський оператор газотранспортної системи Gaz-System повідомив про рішення модернізувати газовимірювальну станцію Германовичі на польсько-українському кордоні.

Рішення прийнято в рамках триваючого діалогу щодо розвитку газової інфраструктури з "Оператором ГТС України". Проєкт включає модернізацію об'єкта, що дозволить збільшити пропускну здатність на кордоні. Очікується, що роботи буде завершено наприкінці 2025 – на початку 2026 року.

Детальніша інформація щодо нових обсягів на кордону буде опублікована пізніше. Наразі доступна гарантована потужність на вхід в українську ГТС зі сторони Польщі складає 5,15 мільйона кубометрів на добу, а також 7,75 мільйона кубометрів на добу — переривчаста потужність.