"Укрнафта" видобуватиме сланцевий газ на Львівщині та Івано-Франківщині

Нафтогазовидобувна компанія “Укрнафта” отримала право на видобуток газу на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована у Львівській та Івано-Франківській областях.

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Відповідне розпорядження було ухвалене Кабінетом міністрів України 4 квітня 2025 року, повідомляє профільне видання Nadra.info.

Передача відбудеться після державної реєстрації договору про внесення відповідних змін до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська, між Державою Україна та ТОВ "Надра Олеська" від 5 листопада 2013 року.

Крім того, Кабмін надав згоду на передачу 100% прав та обов’язків ТОВ "Надра Олеська" на користь "Укрнафти" після державної реєстрації договору №1 про внесення змін.

Нагадаємо, наміри "Укрнафти" увійти в УРП на Олеській ділянці обговорювалися з минулого року. Припускалося придбання компанії ТОВ "Надра Олеська" за 150-200 млн грн.

Восени 2013 року держава Україна, компанія Chevron і ТОВ "Надра Олеська" підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на видобуток вуглеводнів на Олеській ділянці (Львівська та Івано-Франківська обл.).

За умовами угоди, Chevron планував інвестувати $350 млн у розвідку сланцевого газу на Львівщині та Івано-Франківщині, а загальні інвестиції могли сягнути $10 млрд. Проте, наприкінці 2014 року компанія вийшла з проєкту на Олеській площі та у 2015 році припинила діяльність в Україні.