"Укрнафта" задіяла 65-річний досвід для розробки ШІ-моделей

Компанія “Укрнафта” на базі власного багаторічного досвіду розробляє та впроваджує інноваційні рішення на основі штучного інтелекту, активно використовуючи машинне навчання в українському нафтогазовидобутку.

Про це повідомляє пресслужба “Укрнафти”.

Зазначається, що компанія протягом десятиліть накопичувала значні обсяги даних про українські надра, що відображають унікальний досвід її фахівців.

Тепер "Укрнафта" застосовує моделі комп'ютерних нейронних мереж для спрощення обробки цих великих масивів інформації, автоматизації рутинних процесів та оптимізації вирішення складних геолого-технічних завдань.

Щоб активніше розвивати технології штучного інтелекту та системно впроваджувати найкращі світові інновації, у НДПІ сьогодні діє «Управління інноваційних технологій».

Вже розроблені три інноваційні рішення:

визначення коефіцієнтів проникності гірських порід;

автоматична ув'язка кривих геофізичних досліджень свердловин;

розпізнавання геофізичних кривих на відсканованих матеріалах для їх подальшого оцифрування.

Для навчання моделей спеціалісти застосували накопичені в компанії дані аналізу кернового матеріалу; комплекси досліджень по 575 свердловинах; відскановані матеріали геофізичного каротажу з 1953 по 2018 рік по різних родовищах компанії.

Розробки базуються на концепціях та підходах, що застосовуються провідними світовими нафтовими й нафтосервісними компаніями. Спеціалісти вивчають численні наукові дослідження та адаптують напрацювання міжнародних галузевих лідерів для виробничих потреб підприємства.

Нагадаємо, компанія “Укрнафта” отримала право на видобуток газу на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована у Львівській та Івано-Франківській областях.