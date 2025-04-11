"Укрнафті" та ще двом компаніям відмовлено у конкурсі на будівництво нової генерації

Комісія з проведення першого в історії України конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей відхилила пропозиції ПАТ "Укрнафта", ТОВ Inzhur Energy та компанії "Далорт".

Про це пише Енергореформа.

Причиною стала невідповідність поданих заявок умовам конкурсу, зокрема перевищення граничної вартості будівництва та відсутність необхідної інформації щодо строків оплати за надану послугу.

Як повідомив директор з правових питань НЕК "Укренерго" Максим Юрков, подані цими учасниками проєкти не відповідали затвердженим критеріям. Наприклад, "Укрнафта" пропонувала збудувати три об'єкти сумарною потужністю майже 50 МВт у Полтавській, Черкаській та Львівській областях за ціною майже 797 тис. євро, що перевищує встановлену межу. Inzhur Energy пропонувала побудувати 50 МВт у Києві за 42 млн євро, а "Далорт" — 10 МВт у Київській області за 7,95 млн євро.

Натомість переможцями конкурсу стали:

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" з трьома об’єктами в Дніпропетровській області загальною потужністю 27,8 МВт (€400/МВт);

С/г підприємство "Агродар" з об’єктами на 16,1 МВт у Чернігівській області та 63,2 МВт в Івано-Франківській (€557,1 тис./МВт);

Агрохолдинг "Радосвіт" з чотирма об’єктами у Київській та Чернігівській областях (загалом понад 80 МВт за тією ж ціною);

"Пауер 1" із двома об’єктами у Закарпатті по 9,2 МВт (€300 тис./МВт і €400 тис./МВт відповідно);

"Магнат Енерго" з 79 МВт в Івано-Франківській області (€549,6 тис./МВт);

"Норт Ленд" з 6,9 МВт (€648 тис./МВт);

"Станція Індустріальна" з об’єктом на 25 МВт (€780 тис./МВт) — обидва в Івано-Франківській області.

Голова НЕК "Укренерго" Олексій Брехт після брифінгу у Міністерстві енергетики підкреслив високу якість поданих заявок і зазначив, що учасники свідомо подавали пропозиції з вартістю значно нижчою за граничну, розраховуючи не лише на будівництво, а й на прибуток у процесі експлуатації.

Зазначається, що це перший в Україні конкурс такого типу. Його мета — стимулювання будівництва нових потужностей в умовах війни та енергетичної нестабільності.

Нагадаємо, 6 березня на конкурс "Укренерго" з будівництва генеруючої потужності 700 МВт було подано 14 заявок.

У першій черзі конкурсу закуповується 700 МВт потужності з розподілом на дві географічні зони. Термін реалізації проєктів — до 31 грудня 2027 року. Інвестиції будуть компенсовані через тариф на передачу впродовж 10 років.