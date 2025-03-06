На конкурс "Укренерго" з будівництва 700 МВт потужностей подано 14 заявок

На конкурс "Укренерго" з будівництва генеруючої потужності 700 МВт подано 14 заявок. На цьому етапі відбувається розкриття пропозицій та аналіз документації учасників.

Про це пише аналітикиня ExPro Дар‘я Орлова.

Серед претендентів:

"Укрнафта" (дві заявки: на будівництво в Черкаській та Полтавській областях, а також у Львівській області);

ТОВ "Станція Індустріальна" (Івано-Франківська обл., кінцевий бенефіціар – Юлія Савко);

ТОВ "Тисагаз" (газовидобувна компанія, кінцеві бенефіціари – Сергій Панчук та Євген Чабан);

Inzhur Energy (інвестиційна компанія Inzhur, засновник – Андрій Журжій);

ТОВ "Ліс Енерджі" (Рівненщина, власники – Юрій Брень і Юлія Дворак);

ТОВ "Екоера" (Франківщина, засновник – Андрій Пронін);

ТОВ "Магнат Енерго" , "Агродар" та "Радосвіт" (група "Магнат", контрольована братами Фурса);

ТОВ "Далорт" (Група Каспіт, директор – Володимир Воробель);

ТОВ "Норд Ленд" (засновник – Олександр Артемчук);

АТ "Кривий Ріг Цемент" (Група Конкорд Кепітал Ігоря Мазепи);

ТОВ "Паувер ОН" (кінцеві бенефіціари – Олександр Терещенко та Тетяна Бондар).

Відомо, що конкурс передбачає будівництво 1400 МВт високоманеврових електростанцій у два етапи. У першій черзі закуповується 700 МВт:

Лот 1 – 500 МВт у пріоритетних регіонах (Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Херсонській областях);

Лот 2 – 200 МВт у інших регіонах (Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях) .

Термін введення в експлуатацію – до кінця 2027 року.

Очільник "Укренерго" Олексій Брехт на початку лютого зазначив, що бачить велику зацікавленість інвесторів цим конкурсом. Він пояснив, що фактично конкурс буде проводитися на вартість будівництва одиниці генеруючої потужності, яка буде компенсуватися "Укренерго" через тариф на передачу впродовж 10 років після введення її в експлуатацію. Брехт додав, що держава зацікавлена в нових потужностях, і це новий спосіб стимулювання їхнього будівництва, тим більше зараз – в умовах війни, коли інвестори не поспішають це робити.