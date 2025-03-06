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На конкурс "Укрэнерго" по строительству 700 МВт мощностей подано 14 заявок

На конкурс "Укрэнерго" по строительству 700 МВт мощностей подано 14 заявок
Известно, что конкурс предусматривает строительство 1400 МВт высокоманевровых электростанций.

На конкурс "Укрэнерго" по строительству генерирующей мощности 700 МВт подано 14 заявок. На этом этапе раскрываются предложения и анализ документации участников.

Об этом пишет аналитик ExPro Дарья Орлова.

Среди соискателей:

  • "Укрнафта" (две заявки: на строительство в Черкасской и Полтавской областях, а также в Львовской области);
  • ООО "Станция Индустриальная" (Ивано-Франковская обл., конечный бенефициар – Юлия Савко);
  • ООО "Тисагаз" (газодобывающая компания, конечные бенефициары – Сергей Панчук и Евгений Чабан);
  • Inzhur Energy (инвестиционная компания Inzhur, основатель – Андрей Журжий);
  • ООО "Лес Энерджи" (Ровенская область, владельцы – Юрий Брень и Юлия Дворак);
  • ООО "Экоера" (Франковщина, основатель – Андрей Пронин);
  • ООО "Магнат Энерго" , "Агродар" и "Радосвет" (группа "Магнат", контролируемая братьями Фурса);
  • ООО "Далорт" (Группа Каспит, директор – Владимир Воробель);
  • ООО "Норд Ленд" (основатель – Александр Артемчук);
  • АО "Кривой Рог Цемент" (Группа Конкорд Кэпитал Игоря Мазепы);
  • ООО "Паувер ОН" (конечные бенефициары – Александр Терещенко и Татьяна Бондарь).

Известно, что конкурс предусматривает строительство 1400 МВт высокоманевровых электростанций в два этапа. В первой очереди закупается 700 МВт:  

  • Лот 1 – 500 МВт в приоритетных регионах (Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях);
  • Лот 2 – 200 МВт в других регионах (Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях) .

Срок ввода в эксплуатацию – до конца 2027 года.

Глава "Укрэнерго" Алексей Брехт в начале февраля отметил, что видит большую заинтересованность инвесторов этим конкурсом. Он пояснил, что фактически конкурс будет производиться на стоимость строительства единицы генерирующей мощности, которая будет компенсироваться "Укрэнерго" из-за тарифа на передачу в течение 10 лет после ввода ее в эксплуатацию. Брехт добавил, что государство заинтересовано в новых мощностях, и это новый способ стимулирования их строительства, тем более сейчас – в условиях войны, когда инвесторы не торопятся это делать.

Автор:
Татьяна Гойденко