На конкурс "Укрэнерго" по строительству 700 МВт мощностей подано 14 заявок

На конкурс "Укрэнерго" по строительству генерирующей мощности 700 МВт подано 14 заявок. На этом этапе раскрываются предложения и анализ документации участников.

Об этом пишет аналитик ExPro Дарья Орлова.

Среди соискателей:

"Укрнафта" (две заявки: на строительство в Черкасской и Полтавской областях, а также в Львовской области);

ООО "Станция Индустриальная" (Ивано-Франковская обл., конечный бенефициар – Юлия Савко);

ООО "Тисагаз" (газодобывающая компания, конечные бенефициары – Сергей Панчук и Евгений Чабан);

Inzhur Energy (инвестиционная компания Inzhur, основатель – Андрей Журжий);

ООО "Лес Энерджи" (Ровенская область, владельцы – Юрий Брень и Юлия Дворак);

ООО "Экоера" (Франковщина, основатель – Андрей Пронин);

ООО "Магнат Энерго" , "Агродар" и "Радосвет" (группа "Магнат", контролируемая братьями Фурса);

ООО "Далорт" (Группа Каспит, директор – Владимир Воробель);

ООО "Норд Ленд" (основатель – Александр Артемчук);

АО "Кривой Рог Цемент" (Группа Конкорд Кэпитал Игоря Мазепы);

ООО "Паувер ОН" (конечные бенефициары – Александр Терещенко и Татьяна Бондарь).

Известно, что конкурс предусматривает строительство 1400 МВт высокоманевровых электростанций в два этапа. В первой очереди закупается 700 МВт:

Лот 1 – 500 МВт в приоритетных регионах (Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской областях);

Лот 2 – 200 МВт в других регионах (Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях) .

Срок ввода в эксплуатацию – до конца 2027 года.

Глава "Укрэнерго" Алексей Брехт в начале февраля отметил, что видит большую заинтересованность инвесторов этим конкурсом. Он пояснил, что фактически конкурс будет производиться на стоимость строительства единицы генерирующей мощности, которая будет компенсироваться "Укрэнерго" из-за тарифа на передачу в течение 10 лет после ввода ее в эксплуатацию. Брехт добавил, что государство заинтересовано в новых мощностях, и это новый способ стимулирования их строительства, тем более сейчас – в условиях войны, когда инвесторы не торопятся это делать.