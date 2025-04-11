"Укрнафте" и еще двум компаниям отказано в конкурсе на строительство нового поколения

Комиссия по проведению первого в истории Украины конкурса на строительство новых генерирующих мощностей отклонила предложения ПАО "Укрнафта", ООО Inzhur Energy и компании "Далорт".

Об этом пишет Энергореформа.

Причиной стало несоответствие поданных заявок условиям конкурса, в частности, превышение предельной стоимости строительства и отсутствие необходимой информации о сроках оплаты за предоставленную услугу.

Как сообщил директор по правовым вопросам НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков, представленные этими участниками проекты не отвечали утвержденным критериям. К примеру, "Укрнафта" предлагала построить три объекта суммарной мощностью почти 50 МВт в Полтавской, Черкасской и Львовской областях по цене почти 797 тыс. евро, что превышает установленный предел. Inzhur Energy предлагала построить 50 МВт в Киеве за 42 млн евро, а "Далорт" — 10 МВт в Киевской области за 7,95 млн евро.

Победителями конкурса стали:

ЧАО "Кривой Рог Цемент" с тремя объектами в Днепропетровской области общей мощностью 27,8 МВт (€400/МВт);

С/х предприятие "Агродар" с объектами на 16,1 МВт в Черниговской области и 63,2 МВт в Ивано-Франковской (€557,1 тыс./МВт);

Агрохолдинг "Радосвет" с четырьмя объектами в Киевской и Черниговской областях (всего более 80 МВт по той же цене);

"Пауэр 1" с двумя объектами в Закарпатье по 9,2 МВт (€300 тыс./МВт и €400 тыс./МВт соответственно);

"Магнат Энерго" с 79 МВт в Ивано-Франковской области (€549,6 тыс./МВт);

"Норт Лэнд" с 6,9 МВт (€648 тыс./МВт);

"Станция Индустриальная" с объектом на 25 МВт (€780 тыс./МВт) — оба в Ивано-Франковской области.

Председатель НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт после брифинга в Министерстве энергетики подчеркнул высокое качество поданных заявок и отметил, что участники сознательно подавали предложения со стоимостью значительно ниже предельной, рассчитывая не только на строительство, но и на прибыль в процессе эксплуатации.

Это первый в Украине конкурс такого типа. Его цель – стимулирование строительства новых мощностей в условиях войны и энергетической нестабильности.

Напомним, 6 марта на конкурс "Укрэнерго" по строительству генерирующей мощности 700 МВт. было подано 14 заявок .

В первой очереди конкурса закупается 700 МВт мощности с делением на две географические зоны. Срок реализации проектов – до 31 декабря 2027 года. Инвестиции будут компенсированы из-за тарифа на передачу в течение 10 лет.