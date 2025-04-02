Строительство новых генерирующих мощностей: какие компании прошли отбор

В Украине проходит конкурс на строительство новых генерирующих мощностей. Отбор участников продолжается, и на данном этапе в следующий раунд проходят компании, подавшие проекты на суммарную мощность свыше 440 МВт.

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Об этом сообщает аналитик ExPro Electricity Дарья Орлова.

Среди компаний, которые после анализа документации отвечают квалификационным требованиям, такие участники:

ПАО "Укрнафта" : три объекта – по 19,88 МВт на Полтавщине и Черкасской области, а также 27,24 МВт на Львовщине.

ООО "Станция Индустриальная" : 25 МВт в Ивано-Франковской области.

ООО "Инжур Энерджи" : 50 МВт в Киеве.

ООО "Магнат Энерго" : 79 МВт в Ивано-Франковской области.

ООО "СП Агродар" : 16,1 МВт на Черниговщине и 63,2 МВт на Ивано-Франковщине.

ООО "Агрохолдинг Радосвит" : четыре объекта — 9,2 МВт в Киевской области и 40,9 МВт, 16,1 МВт и 13,8 МВт в Черниговской области.

ООО "Далорт" : 10 МВт на Киевщине.

ООО "Норт Ленд" : 6,9 МВт в Ивано-Франковской области.

ЧАО "Кривой Рог Цемент" : три объекта по 9,4 МВт, 9,2 МВт и 9,2 МВт на Днепропетровщине.

ООО "Пауэр 1" : два объекта по 9,2 МВт на Закарпатье.

В то же время, несколько компаний не смогли пройти квалификационный отбор. В списке тех, кто не отвечает требованиям, оказались:

ООО "Тисагаз" (7 МВт в Закарпатье) — компания под санкциями СНБО.

ООО "Лисс Энерджи" (25 МВт в Житомирской области) – не имеет подтвержденного опыта реализации энергопроектов более 20 МВт.

ООО "Экоера" (20 МВт в Ивано-Франковской области) – заявка подана от договорного объединения, которое не является юридическим лицом.

Конкурс предусматривает строительство 1400 МВт высокоманевровых электростанций в два этапа. На первом этапе закупается 700 МВт:

Лот 1 – 500 МВт в приоритетных регионах: Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Херсонская области.

Лот 2-200 МВт в других регионах: Тернопольская, Черновицкая, Винницкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская и Закарпатская области.

Срок ввода в эксплуатацию запланирован до конца 2027 года.

Глава "Укрэнерго" Алексей Брехт отметил, что конкурс вызвал значительный интерес среди инвесторов. Он пояснил, что основным критерием отбора станет стоимость строительства единицы мощности, которая будет компенсироваться "Укрэнерго" из-за тарифа на передачу электроэнергии в течение 10 лет после ввода в эксплуатацию.

Брехт подчеркнул, что государство заинтересовано в развитии новых энергомощностей, а этот конкурс является новым способом стимулирования их строительства, особенно в условиях войны, когда инвесторы неохотно вкладывают средства в крупные проекты.

Напомним, 6 марта на конкурс "Укрэнерго" по строительству генерирующей мощности 700 МВт было подано 14 заявок .