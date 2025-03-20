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Украина наращивает экспорт электроэнергии в Европу, но стремится увеличить мощности
Украина в последние недели использовала экспортное сечение на максимальной мощности 550 МВт для поставки электроэнергии в страны Европы.
Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт во время заседания энергокомитета Верховной Рады, пишет "Интерфакс-Украина".
" Я бы точно хотел, чтобы у нас на сегодняшний день не 550 МВт доступной мощности интерконнекторов было на экспорт, а хотя бы 1550 МВт и в данном случае мы могли бы использовать излишки мощностей, чтобы экспортировать это э/э и это очень хороший способ избавляться в определенные часы суток профицита ", — отметил Брех.
По его словам, сейчас украинская энергосистема работает в оптимальном режиме международных перетоков: в ночные и дневные часы электроэнергия экспортируется, а в вечерний и утренний пики импортируется.
Также он сообщил, что в 2024 году импортная электроэнергия покрыла около 16% общего потребления в Украине, что является значительным показателем.
По данным "Укрэнерго", в период с 7 по 9 марта генерирующая мощность солнечных электростанций достигала 3-3,5 ГВт, однако 9 марта ограничение мощности ВИЭ-генерации составляло около 2 ГВт.
Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1 декабря 2024 года — с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.
С марта 2025 г. европейские операторы системы передачи смогут ежемесячно пересматривать лимит пропускной способности для коммерческого обмена электроэнергией между ЕС, Украиной и Молдовой.
Добавим, что Украина и Молдова полностью интегрируют свои энергетические рынки в европейскую систему до конца следующего года.