Энергорынок Украины будет интегрирован в европейский до конца 2026 года

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила, что Украина и Молдова полностью интегрируют свои энергетические рынки в европейскую систему до конца следующего года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Еврокомиссия подготовила амбициозный пакет по энергобезопасности. Цель – гарантировать устойчивую, безопасную и конкурентную энергосистему для Украины",– заявила она во время выступления в Киеве на пленарном заседании "Поддерживай Украину".

Фон дер Ляен напомнила, что этой зимой Европа предоставила Украине 1,8 ГВт электроэнергии, что помогло поддержать энергосистему в условиях военных вызовов.

Кроме того, по ее словам, интеграция энергорынков позволит использовать до 80% запасов газа, что будет способствовать прибыльности и укреплению энергетической безопасности как Украины, так и Европейского Союза.

Импорт электроэнергии: синхронизация систем Украины и ЕС

Украинская энергосеть синхронизировалась с европейской в марте 2022 года. Это произошло спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение которых украинская энергосистема работала в изолированном режиме.

Для перехода на постоянную синхронную работу с ENTSO-E потребовалось, чтобы "Укрэнерго" выполнило все условия, согласованные с Европой в 2017 году.

28 ноября 2023 председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы полностью завершен. Это означает, что сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину с 1200 до 1700 МВт.

Добавим, что с 1 марта 2024 г. максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.