В Минэнерго рассказали, как идет сотрудничество с ENTSO-E

С тех пор как Украина стала полноправной участницей европейской энергосистемы ENTSO-E, позволяющей импортировать электричество объемом до 1,7 ГВт, еще не было ни одного случая, чтобы государство запросило такой объем для собственных нужд.

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Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"С тех пор, как у нас разрешен импорт этого объема (электроэнергии — ред.), мы никогда ее не выбирали. Даже сейчас, когда у нас были обстрелы и значительные повреждения. В то же время мы работаем постоянно с нашими партнерами для того, чтобы увеличивать возможности как импорта, так и экспорта. Для этого нужна и наша техническая подготовка, и техническая способность наших стран-соседей, с которыми, в принципе, происходит этот обмен электроэнергией. Поэтому мы активно над этим работаем, и это, в принципе, есть частью продолжения нашей полной интеграции в европейскую энергосистему", - сказала Гринчук.

Также она сообщила, что энергетические системы европейских государств продолжают объединяться.

По словам чиновника, на данный момент нет конкретных цифр, насколько значительным может быть увеличение количества электроэнергии, которую Украина сможет импортировать. При этом переговоры по этому поводу продолжаются.

"Это все процесс, но эти переговоры ведутся, и министр энергетики Герман Галущенко лично постоянно со своими коллегами министрами с Еврокомиссией обсуждает эти вопросы. Речь идет не только об импорте, но и о возможности участия в других европейских механизмах, для того чтобы поддержать нашу энергетику как часть уже объединенной европейской энергосистемы", - объяснила Гринчук.

Импорт электроэнергии: синхронизация систем Украины и ЕС

Украинская энергосеть синхронизировалась с европейской в марте 2022 года. Это произошло спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, в течение которых украинская энергосистема работала в изолированном режиме.

Для перехода на постоянную синхронную работу с ENTSO-E потребовалось, чтобы "Укрэнерго" выполнило все условия, согласованные с Европой в 2017 году.

28 ноября 2023 года глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы полностью завершен. Это означает, что сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила техническую возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину с 1200 до 1700 МВт.

Добавим, что с 1 марта 2024 года максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Прогноз по экспорту электроэнергии на весну-2024

По оценке экс-главы Минэнерго Ольги Буславец, минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита составит 300 млн кВтч.

Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВтч в месяц. В целом же прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт (как и было обещано, к уже согласованным с Европейской сетью операторам системы передачи континентальной Европы ENTSO-E 400 МВт добавили еще 150 МВт ) до 1500 МВт. А также от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

По словам Буславец, при оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут вырасти до 2 млрд кВтч, а как показали расчеты, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны по меньшей мере €60 млн.

Фото: ua.depositphotos.com