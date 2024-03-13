ТопФінанс-2022 ТопФинанс-2024
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Энергетика
Дата публикации

Кабмин утвердил порядок осуществления экспорта электроэнергии гарантированным покупателем

Кабмин утвердил порядок осуществления экспорта электроэнергии гарантированным покупателем
Фото: Depositphotos

Кабинет министров Украины на заседании утвердил порядок осуществления гарантированным покупателем экспорта электрической энергии, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утвержден, согласно пункту 5 части восьмой статьи 65 ЗУ "О рынке электрической энергии", Порядок осуществления гарантированным покупателем экспорта электрической энергии", - говорится в сообщении.

В частности, Порядком определены:

  • требования к формированию минимальной цены продажи гарантированным покупателем электрической энергии на экспорт;
  • особенности проведения аукциона по определению контрагента по договору экспорта электрической энергии гарантированным покупателем;
  • особенности участия гарантированного покупателя в аукционах по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей;
  • размер прибыли от экспорта электрической энергии гарантированного покупателя.

Также правительство дополнило постановление КМУ от 07 июля 2022 года №775 "О возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии, осуществляющих операции по экспорту электрической энергии, для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии в течение действия военного положения" положением, в соответствии с которым на гарантированного покупателя при осуществлении экспорта электрической энергии не распространяются требования ПСО.

Напомним, функции гарантированного покупателя электроэнергии в Украине выполняет одноименное государственное предприятие – ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"). Оно было образовано в июне 2019 года для выполнения функций гарантированного покупателя электроэнергии из возобновляемых источников.

Основными стратегическими направлениями деятельности "ГарПок" являются:

  • развитие "зеленой" энергетики;
  • обеспечение потребностей населения доступной электроэнергией;
  • эффективная деятельность компании на рынке электроэнергии.

Недавно сообщалось, что правительство приняло решение превратить "ГарПок" в акционерное общество, контроль над всеми акциями которого останется за государством, запрещая их приватизацию. Для этого будет создана комиссия по разработке плана преобразования, подготовки необходимых документов и определения сроков для требований кредиторов. Также будет произведена инвентаризация имущества предприятия, а Фонд госимущества проверит отчет об оценке имущества.

Максимальная способность Украины для экспорта электроэнергии увеличена до 550 МВт

С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы был полностью завершен в ноябре 2023 года.

Тогда впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией.

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые прошли аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

А уже 22 февраля НЭК "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).

Прогноз по экспорту электроэнергии на весну-2024

Как писало Delo.ua в статье "Узкое окно возможностей: весна обещает Украине перспективы экспорта электроэнергии", по оценке экс-главы Минэнерго Ольги Буславец, минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита составит 300 млн кВт·ч.

Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВт·ч в месяц. В целом же прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт (как и было обещано, к уже согласованным с Европейской сетью операторам системы передачи континентальной Европы ENTSO-E 400 МВт прибавили еще 150 МВт) до 1500 МВт. А также от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

По словам Буславец, при оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут возрасти до 2 млрд кВт·ч, а как показали расчеты, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны по меньшей мере €60 млн.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко