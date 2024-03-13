Кабмин утвердил порядок осуществления экспорта электроэнергии гарантированным покупателем

Кабинет министров Украины на заседании утвердил порядок осуществления гарантированным покупателем экспорта электрической энергии, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утвержден, согласно пункту 5 части восьмой статьи 65 ЗУ "О рынке электрической энергии", Порядок осуществления гарантированным покупателем экспорта электрической энергии", - говорится в сообщении.

В частности, Порядком определены:

требования к формированию минимальной цены продажи гарантированным покупателем электрической энергии на экспорт;

особенности проведения аукциона по определению контрагента по договору экспорта электрической энергии гарантированным покупателем;

особенности участия гарантированного покупателя в аукционах по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных связей;

размер прибыли от экспорта электрической энергии гарантированного покупателя.

Также правительство дополнило постановление КМУ от 07 июля 2022 года №775 "О возложении специальных обязанностей (ВСО) на участников рынка электрической энергии, осуществляющих операции по экспорту электрической энергии, для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии в течение действия военного положения" положением, в соответствии с которым на гарантированного покупателя при осуществлении экспорта электрической энергии не распространяются требования ПСО.

Напомним, функции гарантированного покупателя электроэнергии в Украине выполняет одноименное государственное предприятие – ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"). Оно было образовано в июне 2019 года для выполнения функций гарантированного покупателя электроэнергии из возобновляемых источников.

Основными стратегическими направлениями деятельности "ГарПок" являются:

развитие "зеленой" энергетики;

обеспечение потребностей населения доступной электроэнергией;

эффективная деятельность компании на рынке электроэнергии.

Недавно сообщалось, что правительство приняло решение превратить "ГарПок" в акционерное общество, контроль над всеми акциями которого останется за государством, запрещая их приватизацию. Для этого будет создана комиссия по разработке плана преобразования, подготовки необходимых документов и определения сроков для требований кредиторов. Также будет произведена инвентаризация имущества предприятия, а Фонд госимущества проверит отчет об оценке имущества.

Максимальная способность Украины для экспорта электроэнергии увеличена до 550 МВт

С 1 марта максимальный лимит экспорта украинской электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличен до 550 МВт в час.

Процесс синхронизации энергосистем Украины и Европы был полностью завершен в ноябре 2023 года.

Тогда впервые общие суточные аукционы по европейским правилам стартовали между Украиной и Румынией.

16 января между НЭК "Укрэнерго" и польским оператором PSE впервые прошли аукционы по распределению доступа к пропускной способности межгосударственных интерконнекторов, согласно европейским стандартам, на общеевропейской платформе Joint Allocation Platform (JAO).

А уже 22 февраля НЭК "Укрэнерго" провело первые совместные аукционы по распределению доступа к межгосударственным интерконнекторам между Украиной и Венгрией на европейской универсальной платформе распределения JAO (Joint Allocation Office).

Прогноз по экспорту электроэнергии на весну-2024

Как писало Delo.ua в статье "Узкое окно возможностей: весна обещает Украине перспективы экспорта электроэнергии", по оценке экс-главы Минэнерго Ольги Буславец, минимальный прогнозный объем экспорта за период весеннего профицита составит 300 млн кВт·ч.

Это основано на пессимистической оценке, что экспорт составит в среднем 100 млн кВт·ч в месяц. В целом же прогноз на экспорт находится в достаточно широком коридоре, ведь внешнеэкономическая активность отечественной энергетики зависит от многих факторов. В частности – от темпов расширения разрешенных мощностей на экспорт – от 550 МВт (как и было обещано, к уже согласованным с Европейской сетью операторам системы передачи континентальной Европы ENTSO-E 400 МВт прибавили еще 150 МВт) до 1500 МВт. А также от объемов профицита электроэнергии и количества часов для экспорта.

По словам Буславец, при оптимистическом сценарии объемы экспорта за период весеннего профицита могут возрасти до 2 млрд кВт·ч, а как показали расчеты, в случае успешной экспортной кампании Украина способна заработать только за три месяца весны по меньшей мере €60 млн.

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