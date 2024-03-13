Кабмін затвердив порядок здійснення експорту електроенергії гарантованим покупцем

Кабінет міністрів України на засіданні затвердив Порядок здійснення гарантованим покупцем експорту електричної енергії, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Затверджено, відповідно до пункту 5 частини восьмої статті 65 ЗУ "Про ринок електричної енергії", Порядок здійснення гарантованим покупцем експорту електричної енергії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Порядком визначено:

вимоги до формування мінімальної ціни продажу гарантованим покупцем електричної енергії на експорт;

особливості проведення аукціону щодо визначення контрагента за договором на експорт електричної енергії гарантованим покупцем;

особливості участі гарантованого покупця в аукціонах з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

розмір прибутку від експорту електричної енергії гарантованого покупця.

Також уряд доповнив постанову КМУ від 07 липня 2022 року №775 "Про покладення спеціальних обовʼязків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії, що здійснюють операції з експорту електричної енергії, для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії протягом дії воєнного стану" положенням, відповідно до якого на гарантованого покупця під час здійснення експорту електричної енергії не поширюються вимоги ПСО.

Нагадаємо, функції гарантованого покупця електроенергії в Україні виконує однойменне державне підприємство – ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок"). Воно було утворено у червні 2019 року для виконання функцій гарантованого покупця електроенергії з відновлюваних джерел.

Основними стратегічними напрямами діяльності "ГарПок" є:

розвиток "зеленої" енергетики";

забезпечення потреб населення доступною електроенергією;

ефективна діяльність підприємства на ринку електроенергії.

Нещодавно повідомлялося, що уряд прийняв рішення перетворити ДП "ГарПок" у акціонерне товариство, контроль над усіма акціями якого залишиться за державою, забороняючи їх приватизацію. Для цього буде створено комісію для розробки плану перетворення, підготовки необхідних документів та визначення термінів для вимог кредиторів. Також буде проведена інвентаризація майна підприємства, а Фонд держмайна перевірить звіт про оцінку майна.

Максимальну спроможність України для експорту електроенергії збільшено до 550 МВт

З 1 березня максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни ЄС збільшено до 550 МВт на годину.

Процес синхронізації енергосистем України та Європи повністю було завершено у листопаді 2023 року.

Тоді вперше спільні добові аукціони за європейськими правилами стартували між Україною та Румунією.

16 січня між НЕК "Укренерго" та польським оператором PSE вперше відбулися аукціони з розподілу доступу до пропускної спроможності міждержавних інтерконекторів, відповідно до європейських стандартів, на загальноєвропейській платформі Joint Allocation Platform (JAO).

А вже 22 лютого НЕК "Укренерго" провело перші спільні аукціони з розподілу доступу до міждержавних інтерконекторів між Україною та Угорщиною на європейській універсальній платформі розподілу JAO (Joint Allocation Office).

Прогноз щодо експорту електроенергії на весну-2024

Як писало Delo.ua у статті "Вузьке вікно можливостей: весна обіцяє Україні перспективи експорту електроенергії", за оцінкою екс-очільниці Міненерго Ольги Буславець, мінімальний прогнозний обсяг експорту за період весняного профіциту становитиме 300 млн кВт·год.

Це засновано на песимістичній оцінці, що експорт становитиме в середньому 100 млн кВт·год на місяць. А в цілому прогноз на експорт перебуває в досить широкому коридорі, адже зовнішньоекономічна активність вітчизняної енергетики залежить від багатьох факторів. Зокрема – від темпів розширення дозволених потужностей на експорт – від 550 МВт (як і було обіцяно, до вже погоджених з Європейською мережею операторів системи передачі континентальної Європи ENTSO-E 400 МВт додали ще 150 МВт) до 1500 МВт. А також – від обсягів профіциту електроенергії та кількості годин для експорту.

За словами Буславець, при оптимістичному сценарії обсяги експорту за період весняного профіциту можуть зрости до 2 млрд кВт·год, а як показали розрахунки, у разі успішної експортної кампанії Україна здатна заробити лише за три місяці весни щонайменше €60 млн.

Фото: ua.depositphotos.com