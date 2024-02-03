ДП “Гарантований покупець” стане акціонерним товариством

Уряд прийняв рішення перетворити державне підприємство "Гарантований покупець", яке займається закупівлею електроенергії з відновлюваних джерел, у акціонерне товариство, контроль над усіма акціями якого залишиться за державою, забороняючи їх приватизацію.

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Про це повідомили у пресслужбі Міністерства економіки.

Згідно з рішенням Кабміну, буде створено комісію для розробки плану перетворення, підготовки необхідних документів та визначення термінів для вимог кредиторів. Також буде проведена інвентаризація майна підприємства, а Фонд держмайна перевірить звіт про оцінку майна.

Заступник міністра економіки Олексій Соболев вказав, що цей крок зробить діяльність компанії більш відкритою та сприятиме її взаємодії з міжнародними партнерами, а також полегшить її можливе включення в європейський ринок.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що "Гарантованому покупцеві" було перераховано 5,5 млрд гривень для виконання своїх боргових зобов’язань за послугу зі збільшення частки "зеленої" генерації. Для того, щоб виплатити ці кошти "Укренерго" взяло кредит у Європейського банку реконструкції та розвитку під гарантію держави в грудні минулого року.

"Ми і далі будемо робити все можливе, щоб повністю виконати спеціальні обов’язки, покладені на нас державою, та здійснити всі необхідні виплати Гарантованому покупцю. Але головним джерелом розрахунків по цих зобов’язаннях залишається тариф на передачу електроенергії, який є хронічно збитковим", - наголосив Кудрицький.

За рахунок коштів, отриманих від "Укренерго", "Гарантований покупець" сплатив виробникам з відновлювальних джерел енергії 5,778 млрд. грн., у т. ч. за червень-вересень 2023року – 5,464 млрд. грн. та за січень 2024 року – 0,314 млрд. грн. Там зазначили, що за минулий рік рівень розрахунків з виробниками з ВДЕ склав 71,2%.

Україна повинна пройти шлях “зеленої” трансформації для членства в ЄС

14 грудня 2023 року Рада Європи ухвалила рішення розпочати переговори з Україною про вступ до Євросоюзу. Переговорний процес щодо повноцінного членства передбачатиме зміни до українського законодавства та його гармонізацію з директивами ЄС. Загалом, за оцінкою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, під час перемовин про вступ до ЄС Україні доведеться імплементувати понад 2700 нормативних документів.

Важливою та затратною з точки зору економіки частиною цієї роботи буде імплементація рішень, які стосуються “зеленої” трансформації економіки. Так, за оцінкою експертів аналітичного центру DiXi Group, загальний обсяг капітальних вкладень в українській енергетиці на реалізацію вимог Національного плану щодо скорочення викидів від великих спалювальних установок може сягнути 4,13 мільярда євро.

А за оцінкою інформаційно-аналітичного центру GMK Center, у разі впровадження передбачених Директивою 2010/75/ЄС найкращих доступних технологій та методів керування в гірничо-металургійному комплексі додаткові інвестиції до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну мали б скласти 6,6 мільярда доларів.

За оцінкою експертів, Україна навряд чи може розраховувати на поступки в частині впровадження європейського законодавства, що стосується промислових викидів. В Єврокомісії також зауважили, що будь-яка країна-член повинна відповідати євродирективі 2010/75/ЄС про промислові викиди та впровадити її перед вступом до блоку.

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