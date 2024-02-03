ГП "Гарантированный покупатель" станет акционерным обществом

Правительство приняло решение превратить государственное предприятие "Гарантированный покупатель", занимающееся закупкой электроэнергии из возобновляемых источников, в акционерное общество, контроль над всеми акциями которого останется за государством, запрещая их приватизацию.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Согласно решению Кабмина, будет создана комиссия по разработке плана преобразования, подготовки необходимых документов и определения сроков для требований кредиторов. Также будет произведена инвентаризация имущества предприятия, а Фонд госимущества проверит отчет об оценке имущества.

Заместитель министра экономики Алексей Соболев указал, что этот шаг сделает деятельность компании более открытой и будет способствовать ее взаимодействию с международными партнерами, а также облегчит возможность ее включения в европейский рынок.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что "Гарантированному покупателю" было перечислено 5,5 млрд гривен для выполнения своих долговых обязательств за услугу по увеличению доли "зеленой" генерации. Для того чтобы выплатить эти средства "Укрэнерго" взяло кредит у Европейского банка реконструкции и развития под гарантию государства в декабре прошлого года.

"Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы полностью выполнить специальные обязанности, возложенные на нас государством, и осуществить все необходимые выплаты Гарантированному покупателю. Но главным источником расчетов по этим обязательствам остается тариф на передачу электроэнергии, хронически убыточный", - подчеркнул Кудрицкий.

За счет средств, полученных от "Укрэнерго", "Гарантированный покупатель" уплатил производителям из возобновляемых источников энергии 5,778 млрд. грн., в т. ч. за июнь-сентябрь 2023 года - 5,464 млрд. грн. и за январь 2024 - 0,314 млрд. грн. Там отметили, что за прошлый год уровень расчетов с производителями по ВИЭ составил 71,2%.

Украина должна пройти путь "зеленой" трансформации для членства в ЕС

14 декабря 2023 года Совет Европы принял решение начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз . Переговорный процесс по полноценному членству будет предусматривать изменения в украинском законодательстве и его гармонизацию с директивами ЕС. В целом, по оценке премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время переговоров о вступлении в ЕС Украине придется имплементировать более 2700 нормативных документов.

Важной и затратной с точки зрения экономики частью этой работы будет имплементация решений, касающихся "зеленой" трансформации экономики. Да, за оценкой экспертов аналитического центра DiXi Group, общий объем капитальных вложений в украинской энергетике на реализацию требований Национального плана по сокращению выбросов от крупных сжигательных установок может составить 4,13 миллиарда евро.

А по оценке информационно-аналитического центра GMK Center, в случае внедрения предусмотренных Директивой 2010/75/ЕС лучших доступных технологий и методов управления в горно-металлургическом комплексе дополнительные инвестиции в полномасштабное военное вторжение России в Украину должны составить 6,6 миллиарда долларов.

По оценке экспертов, Украина вряд ли может рассчитывать на уступки по части внедрения европейского законодательства, касающегося промышленных выбросов. В Еврокомиссии также отметили, что любая страна-член должна соответствовать евродирективе 2010/75/ЕС о промышленных выбросах и внедрить ее перед вступлением в блок.

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