Кабмин отреагировал на слухи о повышении стоимости электроэнергии для населения вдвое: каким будет тариф

В Кабмине отреагировали на сообщения о возможном повышении стоимости электроэнергии для населения вдвое. В правительстве уверяют, что в течение этой зимы не планируют менять никакие тарифы.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Продолжаем поддерживать украинские семьи и сохраняем льготный тариф на электроэнергию для населения. Он был и остается 2 гривны 64 копейки за кВт⋅час ", - отметил Шмигаль.

Он добавил, что в целом этой зимой правительство не планирует изменения никаких тарифов для населения.

"Сегодня ни в одном регионе отключений нет и не планируется. После того, как 50% энергосистемы поразили вражеские ракеты и дроны, мы провели масштабные ремонты и добавили энергетике 2,2 ГВт мощности. Также увеличили до 1,7 ГВт наши возможности импорта электроэнергии благодаря полной синхронизации с сетью ENTSO-E", - подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что, несмотря на постоянные атаки, которые продолжаются и этой зимой, ракетами и шахедами на объекты украинской энергетики, особенно на Востоке Украины, в домах украинцев есть свет, и это, прежде всего, заслуга наших энергетиков.

В Раде шокировали новыми тарифами на электроэнергию

Ранее член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" заявил, что тариф для населения на электроэнергию могут поднять вдвое.

"Нам нужна политическая воля для непростого и непопулярного шага – отпустить и либерализировать тарифы на электроэнергию для населения. Сегодня у нас две государственные компании – "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – по году дотируют население где-то на 120 миллиардов гривен. Чуть менее 100 миллиардов - это "Энергоатом", где-то около 25 миллиардов - это "Укргидроэнерго". Фактически каждого без исключения украинца дотируют эти две государственные компании. Рыночная цена на электроэнергию достигает от 5 до 6 гривен за киловатт-час, и это без учета тарифа на диспетчеризацию и доставку. Тариф для населения за потребленную электроэнергию - 2 гривны 64 копейки, а к середине прошлого года был вдвое меньше. То есть субсидирование этими двумя компаниями было еще больше", - пояснил он.

Также Нагорняк рассказал, каким будет новый тариф на электричество.

"Можно говорить, что цена вырастет примерно вдвое от сегодняшних цифр. То есть будет чуть меньше 6 гривен. Впрочем, важно оставить субсидирование для тех категорий лиц, которые не имеют возможности платить. Государство вместе с нашими партнерами должны в таком случае подставить плечо людям!" Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", – подчеркнул нардеп.

Тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию для населения с 1 января остаются без изменений и составляют 2,64 гривны/кВт-ч. В декабре 2023 года Министерство энергетики и НКРЭКУ заявили, что до конца отопительного сезона пересмотра тарифов на электроэнергию для населения не будет.

9 января стало известно, что Кабинет министров отменил запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Начало отключений электроэнергии за долги планируется на конец января.

О причинах отмены моратория на отключение ЖКУ, а также как снова подключиться к электроэнергии после отключения читайте в материале Delo.ua “ Отключение электроэнергии за долги уже в январе. Что ждет украинцев после отмены моратория ”.

Источник фото: ua.depositphotos.com