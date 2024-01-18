Отключение электроэнергии за долги уже в январе. Что ждет украинцев после отмены моратория

В конце декабря правительство отменило мораторий на отключение потребителей от электроэнергии в случае неуплаты . При этом действие моратория будет сохраняться на прифронтовых территориях и в районах, где идут активные боевые действия. Первые отключения света начнутся уже в конце января и будут касаться в первую очередь тех, кто не платил месяцами. В то же время законом четко определено, что перед отключением владельца квартиры должно быть сообщено заранее.

Согласно заявлению одного из крупнейших поставщиков электроэнергии компании YASNO, первые отключения будут касаться в первую очередь тех, у кого есть многомесячные долги, составляющие десятки тысяч гривен.

В то же время действующий закон о жилищно-коммунальных услугах позволяет отключать потребителя только после 30 дней после получения уведомления. Поэтому не стоит беспокоиться, что отключат электроэнергию через платеж, просроченный на несколько дней. Вместе с тем существует механизм, позволяющий реструктуризировать задолженность по ЖКУ по взаимному согласию сторон. Так что если долг сформировался по причине длительного отсутствия потребителя (человек уехал из страны), при условии подтверждения этого такую задолженность можно реструктуризировать.

Таким образом, возвращаются нормы, действовавшие перед началом полномасштабной войны. Вместе с этим, по оценке экспертов и участников рынка, большинство населения, несмотря на войну, добросовестно платило счета за коммунальные услуги , а наиболее проблемными были считанные бытовые потребители и коммунальные предприятия.

Почему отменили мораторий?

Идея отмены моратория не нова, соответствующий проект постановления Кабмина был обнародован на сайте Минвосстановления еще 15 августа 2023 года.

“В пояснительной записке к проекту, к сожалению, отсутствует соответствующее обоснование. Среди причин должностные лица указывают на рост задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Однако подтвердить или опровергнуть эти утверждения проблематично, поскольку всеобъемлющая информация о задолженности населения по ЖКУ, обнародованная Госстатом, с начала войны не обновляется”, — говорит аналитик DiXi Group Андрей Урста.

По его мнению, на решение отменить мораторий должен повлиять и общий долговый кризис на энергетических рынках, связанный не только с расчетами бытовых потребителей. В частности, государство до сих пор должно теплоснабжающим предприятиям разницу между экономически обоснованным и фактическим тарифом на тепло. На рынке электроэнергии по состоянию на начало ноября 2023 года образовалась цепь долгов размером 60 млрд грн и связана она в первую очередь с заниженными тарифами для населения, долгами по "зеленому тарифу" и на балансирующем рынке.

К тому же малообеспеченные достаточно дисциплинированные плательщики, и платили за электроэнергию даже несмотря на мораторий. А вот более состоятельные граждане нередко злоупотребляли мораторием и не платили.

“Участники рынка говорят, что все те, кто имеет суммы в платежках ниже условных 2 тысяч гривен в месяц, платят регулярно, вовремя и без оглядки на любые моратории. Но потребители, имеющие в платежках большие суммы, начали массово не платить пользуясь мораторием. Например, на западе страны нередко не платят за электроэнергию те, кто имеет бассейны или сауны и обогревают их. При этом, конечно, они могут платить. Этот вопрос нужно было решить уже давно”, – отмечает директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Что изменится для обычных украинцев?

Закон о ЖКУ требует направить предупреждение об отключении не ранее следующего рабочего дня после предельного срока оплаты коммунальной услуги (а он может отличаться в зависимости от услуги). Но не тоже не означает, что по исчерпанию 30 суток после этого абонента отключат, если у него не будет достаточно денег рассчитаться. По взаимному согласию исполнитель и потребитель жилищно-коммунальных услуг могут заключить договор о реструктуризации задолженности и таким образом избежать отключений. Порядок осуществления такой реструктуризации регулируется отдельным законом .

Директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований им. Разумкова Владимир Омельченко считает, что большинству граждан нечего бояться.

“К примеру, в Киеве критическая задолженность не превышает 3-4% общего количества потребителей. Поэтому будут разбираться отдельно, если задолженность менее 2 тысяч гривен, то она не является критической. Хотя все должны платить за электроэнергию, задуматься, что это такой же товар, как и другой. Никто ничего в магазине не продаст бесплатно. Здесь еще вопросы психологии, есть такие, что не хотят платить, среди них большое количество состоятельных граждан”, — говорит Омельченко.

Генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко предупредил, что отключения будут, но они не будут внезапными.

"Мы не будем отключать всех подряд. У нас есть четкие критерии и по сумме, и по "возрасту" задолженности. Пока таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области и их общий долг составляет более 600 млн грн”, — отметил он.

Он подчеркнул, что владелец жилья, которое компания-поставщик услуги подаст на отключение оператору систем распределения, получит бумажное предупреждение сначала от поставщика услуги за 10 дней до отключения и еще за 5 дней — оповещение от оператора системы распределения (облэнерго), отвечающего за электроэнергетическую инфраструктуру.

По запросу Delo.ua в компании YASNO рассказали, что первые отключения состоятся уже в конце января. В компании отметили, что законодательством не определена минимальная сумма долга по отключению должников. Поэтому во избежание дополнительных затрат и хлопот поставщик призывает всех потребителей, имеющих задолженность, срочно оплатить счета.

А для того, чтобы возобновить поставки электроэнергии после отключения нужно:

оплатить долг;

получить и оплатить счет на услуги подключения, оплачиваемого на отдельные реквизиты;

после получения денежных средств поставщик сформирует заявку оператору системы распределения на подключение клиента;

оператор системы распределения электроэнергии в течение 3-5 дней возобновляет электроснабжение.

Спасет ли отмена моратория рынок электроэнергии?

По разным оценкам, общий долг на рынке электроэнергии превышает 100 млрд гривен. При этом долги населения достаточно незначительной долей общих долгов на энергетическом рынке. Основными должниками являются не бытовые потребители, а крупные энергетические компании. Главными причинами возникновения долгов участники рынка называют низкие тарифы для населения, сокращение промышленного потребления электроэнергии, а также отсутствие платежей от коммунальных предприятий, которые запрещено отключать. В качестве примера можно привести водоканалы, которые являются критической инфраструктурой и вынуждены продавать свои услуги населению по фиксированной цене, несмотря на то, что цена на электроэнергию выросла. Кроме того, есть старые долги, которые сформировались до полномасштабной войны.

При этом отмена моратория вряд ли повлияет на объекты критической инфраструктуры, такие как больницы или водоканалы. Гарантированная поставка электроэнергии таким потребителям регулируется другим действующим правительственным постановлением .

Таким образом, отмена моратория является ожидаемым и первым шагом со стороны властей к преодолению долгового кризиса на рынке электроэнергии. Однако без других мер, направленных на преодоление взаимных долгов между участниками рынка электроэнергии, отмена моратория вряд ли существенно повлияет на ситуацию на рынке.