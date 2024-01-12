Энергодолги на 130 миллиардов – как разорвать спиральную цепь?

Образовавшаяся в электроэнергетическом секторе спираль долгов уже угрожает его нормальному функционированию. Непопулярные шаги, включающие приведение тарифов к рыночным, существенное сокращение перечня «неприкосновенных» должников и публичное экспертное обсуждение путей разрыва долговой спирали сможет нормализовать ситуацию.

29 декабря, в канун Нового года, «под елочку», Кабмин возобновил взыскание пени, штрафов и возможность отключения от жилищно-коммунальных услуг. Очевидно, таким образом Правительство пытается бороться с долгами в энергетическом секторе – во исполнение Указа Президента Украины Владимира Зеленского №737/2023. Этим документом утверждалось решение СНБО от 7 ноября 2023 г. об усилении устойчивости функционирования энергетической системы, а именно поручалось Кабмину принять определенные меры. Согласно п. 4.Б этого решения Правительство должно было проработать в месячный срок вопрос о законодательном урегулировании погашения задолженности на рынке электрической энергии, а согласно п. 7.В - организовать в шестимесячный срок утверждение плана действий по погашению задолженности на рынке электрической энергии, образовавшейся до внедрения новой модели рынка электрической энергии с 1 июля 2019 года.

Как ни странно, отмена моратория на санкции и отключение должников за ЖКХ услуги прямо на рынок электроэнергии не повлияет – потому что электричество не является ЖКХ услугами, и о нем в документе – ни слова. Тем более что население даже в прифронтовых регионах платит за электроэнергию почти 100% - об этом недавно сообщал глава «Николаевоблэнерго» Вадим Данилков. Во первых – так люди привыкли, во-вторых – электричество отключить всегда было проще, чем тепло или воду. Главными же с должниками за электроэнергию, по словам его коллеги из «Хмельницкоблэнерго» Олега Козачука, являются водоканалы и теплокоммунэнерго – поставщики тех же ЖКХ услуг. А вот им, в свою очередь, должно население, уровень платежей которого по оценкам экспертов, сейчас по стране составляет от 50% до 70%.

Таким образом, именно население, с одной стороны из-за долгов за коммуналку, с другой, из-за неработающего механизма ПСО, является одним из главных факторов возникновения долговой цепочки в энергетике. Есть и другой фактор, но о нем, чуть позже. Дело в том, что с экономической точки зрения тариф на электроэнергию для населения не соответствует себестоимости ее производства. Расчеты по инфляции – 2017-2023 показывают – цены производителей промышленной продукции выросли в 2,2 раза. В то же время, как тариф на электроэнергию для населения в прошлом году повысили с 1,68 до 2,64 грн за КВт\час, то есть в 0,6 раз. И здесь должен включаться механизм ПСО (возложение специальных обязанностей на «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», которые дотируют разницу). И именно долги по ПСО становятся в начале цепочки неплатежей на рынке электронергии.

На сегодняшний день общий долг между разными участниками рынка электрической энергии превышает 100 млрд грн. "Энергоатом" недоплачивал "Гарпоку", тот – не платил ЧУПам, продающим электроэнергию населению, ЧУПы – "Укрэнерго" и операторам систем распределения (бывшие облэнерго), а последние – "Укрэнерго" (тут же закладываются и долги населения за тепло и воду, потому что водоканалы и теплокоммунэнерго не платят ЧУПам тоже). Таким образом долги перед Укрэнерго» за диспетчеризацию, передачу составляют на сегодняшний день около 30 млрд. грн. Еще один источник долгов – долги на балансирующем рынке, и здесь, по словам главы «Укрэнерго», они составляют по итогам 2023 года еще 30,6 млрд., при этом сама компания должна операторам рынка 18,4 млрд.

Есть и другие неплательщики – это учреждения, предприятия и организации, относящиеся к «неприкосновенным» с точки зрения отключений. И даже, по словам главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, когда у них есть средства, многие не платят.

100 млрд – еще это не все. Добавьте сюда еще долги «старого рынка» –, дебиторская задолженность «Энергорынка» перед генерацией (образовавшаяся к середине 2019 г.) составляет – 29,423 млрд грн (последние публичные данные – по состоянию на 1 мая 2021г), и получим 130 млрд. грн. На данный момент, насколько мне известно, эти долги, за счет заключенных с черкасским «Азотом» мировых соглашений и выплат от него, платит только ОАО «Черкассыоблэнерго».

Кстати, по оценкам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олега Попенко, долг населения за ЖКХ услуги на 1 января 2023 года – по меньшей мере 120 млрд грн, учитывая и временно оккупированные территории.

Будет ли свет в конце туннеля долгов? Проблему долгов необходимо решать комплексно и публично. Во-первых – отказаться от механизма ПСО, сразу после окончания отопительного сезона в несколько этапов (!), максимально приблизить тариф на электроэнергию к рыночному (в т.ч. снимать прайс-кепы, мешающие импорту). Малообеспеченным категориям населения – целевую адресную дотацию.

Во-вторых – посмотреть перечень «неприкосновенных» предприятий, что, по словам того же Кудрицкого, поможет уменьшить наращивание долгов на балансирующем рынке в 4-5 раз.

В-третьих, на государственном уровне решить проблемы долгов старого рынка – здесь решение должно быть не спущено сверху, а должно быть предметом обсуждения и консенсуса всего энергетического сообщества страны.

В-четвертых, целесообразно было бы ускорить работу по национализации энергоактивов российских олигархов – VS Energy и других – определенный экономический эффект это тоже прибавит. Возможно, например, сгенерированную ими прибыль направлять на погашение долгов «старого рынка».

И, итог – самое экспертное публичное обсуждение возможных путей решения проблемы спиралевидной цепочки долгов энергорынка в 130 млрд. грн. – это на мой взгляд, то, что стоило бы сейчас делать и властям, и операторам рынка, и потребителям.