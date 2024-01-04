В зависимости от импорта электроэнергии. Сможет ли Украина пережить зиму при дефиците генерации

В этот отопительный сезон украинская энергосистема вошла слабее прошлого года и с меньшим запасом прочности. Хотя готовиться к следующей зиме энергетики начали уже весной, далеко не все поврежденные объекты поколения были восстановлены в полной мере, а на некоторые прифронтовые объекты поколения, такие как Кураховская ТЭС на Донбассе атаки осуществляются регулярно даже сейчас. В энергосистеме страны периодически невелик дефицит, а первые серьезные снегопады в конце ноября вызвали перебои с электроэнергией в целых районах нескольких областей .

"Укрэнерго" и Министерство энергетики уверяют, что без массированных атак на энергетическую инфраструктуру имевших место в прошлом году страна сможет избежать регулярных отключений электроэнергии. Теперь техническая способность импорта электроэнергии составляет 1,7 ГВт-ч, что может дать возможность закрыть небольшой дефицит. Из - за значительного дефицита Министерство энергетики разработало механизм позволяющий бизнесу получить гарантии не отключения электроэнергии при условии, что они будут импортировать половину электроэнергии от собственной потребности . Однако из-за разницы в цене электроэнергии в Украине и соседних странах ЕС коммерческий импорт электроэнергии невыгоден для трейдеров, а конечные потребители также не спешат импортировать. Так, в первой половине декабря "Укрэнерго" почти каждый день в пиковые часы спрашивало аварийную помощь, которая значительно дороже коммерческого импорта, а уже в конце декабря импорт хоть и был, однако не значителен.

Если на значительной части страны температура воздуха достигнет 7-10 градусов ниже нуля и продержится такой до недели дефицит в системе может достичь значений больше технической способности импорта. В таком случае "Укрэнерго" действительно может вернуться к практике регулярных отключений, которые имели место в прошлом году. Однако учитывая аномально теплые зимы прошлого года такой сценарий маловероятен, хотя исключать его тоже нельзя. В том же случае, если массированные атаки россиян на энергетическую инфраструктуру повторятся и будут такими же массовыми как были в прошлом, а значительная часть энергетической инфраструктуры снова будет разрушена, украинцам снова придется привыкать к отключениям света по графику.

А вот в среднесрочной перспективе стране однозначно нужно будет строить новые мощности для генерации и одновременно выводить из строя уже поврежденные. Это может позволить вернуться к тому положению, которое было до полномасштабной войны, когда Украина обеспечивала себя электроэнергией полностью и имела значительный потенциал для экспорта. В то же время доноры помогавшие нашей стране восстанавливать энергосистему от российских атак готовы вкладывать деньги также в развитие нового поколения . Однако действующие регуляции на рынке электроэнергии в Украине не позволяют привлекать средства частных инвесторов.

Генерация повреждена, а импорт не работает

По словам директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко, Украина вошла в эту зиму без резервов мощности, поскольку многие объекты генерации были повреждены и разрушены во время боевых действий. Кроме этого объекты генерации на 10 ГВт мощности находятся в зоне оккупации. это Углегорская ТЭС, Запорожская АЭС, Луганская ТЭС, а также множество ветровых и солнечных электростанций.

Омельченко отмечает, что энергетики не смогли восстановить поврежденные мощности в полной мере. На некоторых электростанциях были повреждены машзалы и блоки генерации, поэтому полное восстановление таких электростанций было невозможно.

“У нас есть дефицит мощностей. Так что если будут очень низкие температуры, менее 7-8 градусов мороза в среднем по Украине, которые будут продолжаться несколько дней, то в пиковые часы у нас могут быть дефицит мощности от 2 до 3 ГВт. Такой дефицит чисто технически не сможем перекрыть импортом. В этом случае у нас будут плановые отключения. Это при том условии, что у нас не будет новых повреждений энергетической инфраструктуры”, - говорит Омельченко.

По его словам, сейчас у Украины есть техническая возможность покрывать часть дефицита за счет импорта. С 28 ноября ENTSO-E увеличило предел пересечений с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт. Однако хотя техническая возможность есть коммерческая возможность такого импорта не всегда, поскольку украинский рынок электроэнергии жестко зарегулирован.

“В пиковые часы, когда нам нужен импорт цена на нашем рынке искривлена прайскепами и ниже чем в странах ЕС, где есть профицит. Поэтому во многих случаях импортировать электроэнергию коммерчески невыгодно. Как результат компания "Укрэнерго" вынуждена прибегать к аварийной помощи из других стран, а это намного дороже, чем обычный импорт", - говорит Омельченко.

Руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Александр Голиздра отмечает, что генерация пока удовлетворяет потребности потребителей. В декабре несколько раз была привлечена аварийная помощь от стран ЕС, однако объемы были небольшие – от 1% до 2%. Однако эти объемы были необходимы для балансировки энергосистемы. Дефицит был обусловлен как похолоданием, так и выводом в ремонты энергоблоков ТЭС, в том числе из-за обстрелов агрессора. Например, на Кураховской ТЭС "прилеты" проходят еженедельно, а иногда и несколько раз в неделю.

По его словам, значительный дефицит электроэнергии может вызвать интенсивные обстрелы российскими военными генерации и систем передачи электроэнергии (высоковольтные подстанции и сети). По мнению эксперта, предотвратить это может высокая эффективность работы противовоздушной и спецопераций в отношении генерации в российских приграничных регионах как симметричный ответ.

Действующие регуляции на рынке не позволяют запустить коммерческий импорт электроэнергии

Омельченко отмечает, что действующий механизм гарантированного не отключения электроэнергии бизнеса при условии импорта электроэнергии в размере 50% от потребности также не работает, поскольку компаниям-трейдерам не выгодно импортировать в условиях ценовых ограничений, а конечные потребители не хотят этим заниматься, потому что "Укрэнерго" все равно применит механизм аварийной помощи.

“Наши промышленные потребители рассчитывают, что компания Укрэнерго возьмет аварийную помощь и сама рассчитается за нее. "Укрэнерго" нужно платить за аварийную помощь дороже, кроме того, гарантий, что такая помощь будет предоставлена нет. Однако потребители рассчитывают, что все убытки возьмет на себя государство, поэтому механизм которым должен стимулировать импорт бизнесом не действует”, - говорит Омельченко.

Голиздра считает, что импорт электроэнергии с максимальной доступной возможностью с 1 декабря на уровне 1,7 ГВт, что сопоставимо с мощностями 5-7 блоков ТЭС, исправил бы ситуацию с дефицитом в энергосистеме. Но помехой этому стоят ценовые ограничения стоимости е\е, установленные НКРЭКУ, которые делают невыгодным импорт для трейдеров. Поскольку спотовая цена электроэнергии в часы ее дефицита в Украине в ЕС выше этих прайскепов. В прошлом году, в условиях применения лимитов потребления, импорт для промышленности имел смысл даже при более высокой цене, так как гарантировал отсутствие ограничения при уровне потребления более 50% импортной электроэнергии. Пока же, пока лимитов нет, этот стимул не работает.

Единственным выходом из ситуации Голиздра видит отмену или повышение прайскепов. Об этом также неоднократно заявляло "Укрэнерго" и отдельные члены НКРЭКУ.

“Кстати, разрыв цен пока не такой уж и неподъемный - За декабрь 2023 года индекс рынка на сутки заранее (РДН) базовой нагрузки составляет 4 101 грн/МВт-ч, а цена базовой нагрузки на западной границе Украины в рабочие дни в среднем составляет от 106 евро/МВт-час (Словакия) до 112 евро/МВт-час (Польша)”, – говорит Голиздра.

Дефицит в энергосистеме некритичен, а массовых отключений можно будет избежать

По словам экспертки проектов DiXi Group и специалисту по энергобезопасности Елены Лапенко оценить дефицит мощности можно по сообщениям "Укрэнерго" о привлечении аварийной помощи. К примеру, 7 декабря была привлечена мощность 700 МВт, 8 декабря дефицит мощности снизился и помощь соседних стран составила 400 МВт, 9 декабря - 300 МВт. В этих сообщениях указывается, что обычно несколько энергоблоков тепловых электростанций находятся в аварийных ремонтах. То есть этот дефицит около 300-400 МВт мог быть покрыт в случае, если все оборудование, подготовленное для работы зимой, было бы в исправном состоянии. Также на возможность покрывать пиковый спрос влияет режим работы станций "Укргидроэнерго": максимальная доступная мощность зависит от уровня воды в хранилищах ГАЭС и возможностей регулирования стока ГЭС. Здесь можно вспомнить весенний паводок этого года, когда гидроресурсов было настолько много, что их доля в балансе в отдельные периоды достигала 20%.

“Что касается вероятности массовых отключений, то следует понимать, что указанный выше баланс мы наблюдаем, пока температура окружающей среды держится на относительно высоком уровне. -3-4⁰ для наших условий – это теплая зима. В случае если температура снизится до -10-15⁰, потребление стремительно вырастет, и тогда даже 1,7 ГВт коммерческого импорта или аналогичного объема аварийной помощи может быть недостаточно для балансировки спроса”, - говорит Лапенко.

По ее словам, проблема с привлечением коммерческого импорта заключается не только в ограничении цены на украинском рынке, но и в отсутствии долгосрочных аукционов (месячных, годовых) на распределение межгосударственного пересечения. Сравнивать исключительно спотовые рынки для оценки возможностей импорта неправильно. При заключении долгосрочных контрактов на европейских рынках с дисконтом около 20% к спотовому рынку механизм покрытия дефицита импортом может заработать даже при действующих прайс-кепах. Поэтому необходимо работать дальше не только над ценовой либерализацией, но и усовершенствованием процедуры совместных аукционов по распределению сечения.

Лапенко считает, что без массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры, которые имели место в прошлом году массовых отключений потребителей, как прошлой зимой, не будет. Стабилизационные отключения возможны при значительном похолодании, однако длинные сильные морозы в Украине - скорее исключение, чем правило. На возникновение такого ситуативного дефицита также может повлиять повышенная аварийность энергоблоков: устаревшее оборудование, эксплуатирующее большинство ТЭС и ТЭЦ часто требует внеплановых ремонтов.

Однако первым инструментом для балансировки при невозможности привлечь дополнительное поступление электрической энергии в сеть будут графики ограничения мощности. Согласно инструкции о составлении и применении таких графиков они составляются в объеме не менее 30% от максимального потребления промышленности и разбиваются на 5 очередей. Если такой инструмент будет эффективно работать, применение графиков аварийных отключений может не понадобиться совсем.