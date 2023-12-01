Первые перебои с электричеством произошли из-за непогоды. При каких условиях страна вернется к отключениям света по графикам

На прошлой неделе (27 ноября – 1 декабря) в Украине фиксировались массовые отключения света в сотнях населенных пунктов. Несмотря на то, что энергосистеме Украины есть определенный дефицит в Министерстве энергетики и облэнерго, уверяют, что графики стабилизационных и аварийных отключений еще не применялись, а все отключения электроэнергии являются аварийными и связаны исключительно с непогодой.

В последние недели осени аварийные отключения электроэнергии происходили по всей территории Украины. Самыми массовыми были отключения 27 ноября, когда по оценке Министерства энергетики было обесточено более 2 тысяч населенных пунктов в 16 областях Украины. Наиболее критичной ситуация была в Одесской, Николаевской, Киевской областях. На Киевщине и Николаевщине энергетикам удалось возобновить электроснабжение, а на Одесщине аварийные отключения света продолжаются до сих пор, при этом самой сложной ситуация в Белгород-Днестровском и Одесском районах области где энергетики продолжают работать над подключением потребителей.

В прошлом году массированные атаки россиянами объектов энергетической инфраструктуры в отопительный сезон вызвали значительный дефицит в энергосистеме , из-за чего украинцы вынуждены были прожить зиму в условиях регулярных отключений электроэнергии . Резкое похолодание привело к повышению энергопотребления в условиях несколько ограниченной генерации, что во время пиковых часов приводит к определенному дефициту в энергосистеме . Однако пока этот дефицит покрывают за счет аварийной помощи с ЕС . Кроме того, в Укрэнерго, Министерстве энергетики и облэнерго на местах уверяют, что никаких стабилизационных отключений бытовых потребителей пока не было и не планируется, а все перебои с электроснабжением связаны исключительно с непогодой.

Ситуация сложная, но лимитов потребления в области пока не доводили

После тяжелого опыта прошлой зимой подавляющее большинство украинцев ожидают перебоев с электроэнергией и в этот отопительный сезон и даже власти не исключают сценария, что с наступлением холодов массированные атаки россиян на объекты энергетики могут повториться. К тому же из-за существенных повреждений, которые энергосистема получила в прошлом году, она существенно ослабла, а украинские ТЭС, выполняющие функции маневровой генерации, этой зимой могут выработать лишь треть от довоенных объемов генерации .

Поэтому вполне понятно, что массовые отключения электроэнергии из-за непогоды могут быть восприняты гражданами как начало отключения света по графику, как это было в прошлом году. Готовясь к этому отопительному сезону, операторы систем распределения электроэнергии в областях, кроме восстановления поврежденных объектов, также подготовили графики отключений на этот отопительный сезон . Однако, как уверяют в "Укрэнерго" и в ОСР, на местах эти графики еще не применялись.

Так по запросу Delo.ua директор департамента коммуникаций "Укрэнерго" Мария Цатурян опровергла информацию о возможном применении графиков ограничений электроэнергии для потребителей.

Никаких лимитов и графиков ограничений потребителей Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" не вводил. Пока мы не планируем ущемлять потребление”, - сказала Цатурян.

По информации "Укрэнерго" , по состоянию на 1 декабря в Украине остаются обесточенными 66 населенных пунктов, в 14 из них света нет более суток. В то же время электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицита в энергосистеме.

В пресс-службе "ДТЭК Сети" также сообщили, что, несмотря на то, что графики отключений уже разработаны и размещены на сайте компании команды применять их от диспетчеров "Укрэнерго" не поступало.

“Когда будут стабилизационные отключения, мы дадим об этом официальное сообщение. Но пока ни в одной из областей графики не применяли. Отключения, которые происходили на этой неделе, связаны со сложными погодными условиями. Их длительность зависит от конкретной ситуации. К примеру на Одесщине, где ситуация самая сложная, энергетики, чтобы добраться до мест ликвидации аварии, использовали лодки спасателей ГСЧС, поэтому проблемы есть лишь с тем, чтобы оперативно добраться до места аварии. В общем, ремонтных бригад у нас достаточно и они обеспечены всем необходимым для того, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение”, - сообщили в ДТЭК.

Исполняющий обязанности генерального директора Николаевоблэнерго Вадим Данилков в комментарии Delo.ua также сообщил, что отключений по лимитам в его регионе пока не было. Но из-за непогоды и атаки россиян на магистральные электросети без света оказалась значительная часть региона. По состоянию на пятницу 1 декабря энергетики уже завершили восстановительные работы на высоковольтных электросетях и продолжают заживлять отдельные дома и населенные пункты.

Председатель правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук также отметили, что из-за непогоды без света остались сотни населенных пунктов, которые ремонте бригады постепенно заживляли, однако никаких лимитов потребления от диспетчеров "Укрэнерго" до ОСР не доводили, а графики отключений не применяли.

Отключений по графикам еще не было, но этой зимой они вполне возможны

Опрошенные Delo.ua энергокомпании подтвердили, что произошедшие на прошлой неделе массовые отключения были вызваны исключительно авариями в результате непогоды и не носили характер аварийных и стабилизационных отключений, которые происходили в прошлом году. В то же время не исключено, что отключения по графикам еще ждут украинцев этой зимой.

Несмотря на масштабную кампанию по восстановлению энергетических объектов, которая продолжалась в теплое время года, энергосистема Украины менее устойчива, чем до начала полномасштабной войны, а маневровая генерация может производить лишь треть от довоенных объемов. В то же время Правительство судя по всему рассчитывает покрыть возможные дефициты в энергосистеме во время пикового потребления импортируя электроэнергию из стран ЕС .

Для стимулирования импорта бизнесом Правительство даже вернуло механизм гарантий не отключения при импорте 50% электроэнергии от потребности . Кроме того, после завершения процесса синхронизации энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы, объем разрешенного импорта из ЕС увеличился до 1700 МВт-час, тогда как в начале января прошлого года Украина могла импортировать 600 МВт-ч днем и 700 ночью. Поэтому этой зимой импорт может стать значительно большей поддержкой энергосистемы, чем это было в прошлом году.

Вместе с этим наиболее значимой переменной в вопросе, как энергосистема переживет эту зиму, остаются вероятные обстрелы энергосистемы россиянами. Именно массовый характер атак прошлой зимой и приводил к большому количеству повреждений энергетических объектов и дефицита во всей энергосистеме, что заставляло Укрэнерго ограничивать потребление и вводить стабилизационные отключения. Впрочем, уже в феврале 2023 года, когда украинская противовоздушная оборона значительно усилилась за счет помощи западных союзников, а российские атаки на энергосистему стали менее массированными страна смогла отказаться от графиков. Так что когда в страну вернутся графики отключений и будут ли они вообще во многом зависеть от того сколько российских ракет и дронов россияне выпустят на нашу энергосистему и сколько из них будет сбито нашей ПВО.