Три чверті українців очікують взимку перебоїв з електрикою: де готуються найактивніше

За результатами опитування, 74% українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Ліхтарики, генератори, створення запасів їжі, води та інші заходи зайняли центральне місце в підготовці до можливих блекаутів. Кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних.

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Про це йдеться в опитуванні "Україна в умовах війни", яке проводила соціологічна група Рейтинг.

Згідно з повідомленням, більше половини опитаних придбали ліхтарики та батарейки. Кияни та молоді люди із середнього класу виявилися більш активними у готовності до можливих проблем.

Мешканці міст виявили більший інтерес до ліхтариків та запасів питної води, водночас сільське населення частіше обирає генератори. При цьому настрої стосовно очікуваних труднощів взимку впливають на інтенсивність готовності і песимісти віддають перевагу більш активній підготовці.

Інфографіка "Рейтинг"/скріншот

Щодо "Пунктів незламності", 72% опитаних підтвердили їх наявність у своєму населеному пункті. Проте, в сільських районах таких пунктів виявилося менше. 40% мешканців зазначили, що їхньому населеному пункті “Пункт незламності” відсутній. З тих, хто має доступ до "Пункту незламності", лише 13% респондентів користувалися ним минулою зимою: 3% часто і 10% рідко.

У випадку, якщо світла не буде тиждень, 74% українців не планують залишати своє житло. Однак 25% розглядають можливість переїзду, зокрема, 11% в межах свого населеного пункту та 8% - в інший, а 2% – за кордон. Такі переміщення в основному обмежуються територією, де респондент проживає зараз. Кияни та мешканці міст виявили більшу готовність до переїзду.

Що стосується оцінки потенційної ситуації з енергопостачанням цієї зими, то вона є позитивною. 41% респондентів вважають, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком або такою ж як минулого року (49%).

Інфографіка "Рейтинг"/скріншот

Серед жителів прифронтових та деокупованих територій 54% в обох категоріях вважає, що їх ситуація з електропостачанням буде така ж сама, як і минулого року, тоді як центрально-західні регіони мають більше оптимістичних очікувань і думають, що ситуація буде кращою.

Опитування проводилося 22-23 листопада 2023 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях методом телефонного інтерв'ю, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність становить 1000 респондентів. Похибка дослідження становить більше 3,1%.

Додамо, що згідно з попереднім опитуванням, понад половина українців (53%) вважає неприйнятною ідею вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі. Проте, 40% респондентів виражають підтримку цієї ідеї, особливо серед мешканців західних регіонів та столиці, а також серед людей середнього віку.

Джерело фото: ua.depositphotos.com