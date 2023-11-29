40% українців підтримує вступ до НАТО без окупованих територій - опитування

Понад половина опитаних українців (53%) вважає неприйнятною ідею вступу України до НАТО в межах лише тих територій, які підконтрольні державі. Проте, 40% респондентів виражають підтримку цієї ідеї, особливо серед мешканців західних регіонів та столиці, а також серед людей середнього віку.

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Такі дані наводить соціологічна група "Рейтинг" у своєму опитуванні.

Жителі сходу, центру та півдня, а також найстарші групи населення виявляють найменшу підтримку цій ідеї. Серед прихильників вступу України до НАТО цю ідею підтримують лише 44%, тоді як 51% – проти.

Загалом, більша частина українців по всій території країни підтримує вступ України до Європейського Союзу та НАТО. Однак, станом на кінець листопада, за вступ до ЄС виступають 78% опитаних, а у липні цього року їх було 85%.

Зазначається, що противниками вступу до ЄС є 5% респондентів. У порівняні з попереднім опитуванням також з 3% до 14% збільшилася частка тих, хто не визначився з відповіддю.

Підтримка вступу України до НАТО зменшилася до 77%, порівняно з липнем, коли вона становила 83%. Тепер цей показник повернувся на рівень, який був у березні 2022 року. Однак лише 5% опитаних не хочуть бачити Україну в альянсі, 15% відмовляються голосувати, і 3% не визначились.

Що стосується вікових відмінностей щодо підтримки євроінтеграції, то тут соціологи вказують на їх відсутність. Проте, жінки частіше, ніж чоловіки, проявляють невизначеність щодо голосування або вагаються з відповіддю щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. Найменшу підтримку інтеграційним союзам виявляють опитані з найнижчим рівнем доходів.

В цілому у кожному з регіонів більшість підтримує вступ до обох союзів, але найбільше бажаючих побачити Україну в складі ЄС та НАТО серед мешканців столиці та заходу.

Додамо, 60% українців вважають, що Україна повинна відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги Європейського союзу, навіть якщо через це відкладеться в часі набуття Україною повноправного членства в союзі.

Опитування проводилося на основі телефонних інтерв'ю 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 3,1%.