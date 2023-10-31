Все менше українців вважають, що справи в країні розвиваються у правильному напрямку: який рівень довіри до влади

У період з травня 2022 року до жовтня 2023 року відсоток людей, які вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, знизився з 68% до 60%.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як українці оцінюють стан справ в Україні

Зазначається, що між травнем 2022 року і жовтнем 2023 року стало з 68% до 60% менше тих, хто вважає, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямку (зокрема, з 32% до 17% стало менше тих, хто говорить про безумовно правильний напрямок), проте наразі більшість українців оптимістично оцінюють шлях, яким рухається країна.

Водночас частка тих, хто вважає, що справи йдуть у неправильному напрямку, зросла з 16% до 29%.

Незалежно від місця проживання, приблизно однаковий відсоток населення (58-61%) вважає, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку. Водночас у всіх регіонах 27-31% населення вважають, що справи йдуть у неправильному напрямку.

Довіра до окремих інституцій влади

З травня до 2022 року до жовтня 2023 року серед інституцій у переліку безумовно довіру зберігають Збройні сили України та волонтери.

Так, наразі 94% українців довіряють ЗСУ (у травні 2022 року – 98%), а 87% довіряють волонтерам (у травні 2022 року – 87%).

Водночас за цей період простежується зниження довіри до інституцій центральної влади: з 91% до 76% стало менше тих, хто довіряє президенту, з 74% до 39% – уряду, з 58% до 21% – парламенту.

У КМІС підкреслюють, що для уряду і парламенту баланс довіри-недовіри став виразно негативним, тоді як для президента баланс залишається позитивним, оскільки більшість людей продовжують йому довіряти.

Довіра до місцевої влади не змінилася: як і в травні 2022 року, зараз 50% довіряють їй, а 46% – не довіряють.

Також за період з травня 2022 року до жовтня 2023 року простежується зниження довіри до телемарафону «Єдині новини». Хоча телемарафон зберігає позитивний баланс довіри-недовіри, але при цьому з 69% до 48% стало менше тих, хто йому довіряє (і натомість з 12% до 39% стало більше тих, хто йому не довіряє).

"Рівень довіри до інституцій показує, що наразі критика громадян перш за все фокусується саме на Уряді і Верховній Раді та меншою мірою стосується Президента. Також важливим у цьому контексті є те, що певна критика не трансформується у вимогу проведення виборів. Навпаки, більшість українців вважають, що вибори не на часі і пріоритетом є Перемога", - коментують соціологи.

Нагадаємо, 81% українців вважають, що вибори треба проводити після війни. Водночас 16% переконані, що бойові дії не є перешкодою для волевиявлення.

Джерело фото: ua.depositphotos.com