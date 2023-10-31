Все меньше украинцев считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении: какой уровень доверия к власти

В период с мая 2022 по октябрь 2023 процент людей, которые считают, что Украина движется в правильном направлении, снизился с 68% до 60%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как украинцы оценивают положение дел в Украине

Отмечается, что между маем 2022 года и октябрем 2023 стало с 68% до 60% меньше тех, кто считает, что дела в Украине развиваются в правильном направлении (в частности, с 32% до 17% стало меньше тех, кто говорит о безусловно правильном направление), однако сейчас большинство украинцев оптимистично оценивают путь, по которому движется страна.

В то же время доля тех, кто считает, что дела обстоят в неправильном направлении, выросла с 16% до 29%.

Независимо от места жительства примерно одинаковый процент населения (58-61%) считает, что дела в Украине идут в правильном направлении. В то же время во всех регионах 27-31% населения считают, что дела обстоят в неправильном направлении.

Доверие к отдельным институтам власти

С мая до 2022 года по октябрь 2023 среди институтов в перечне безусловно доверие сохраняют Вооруженные силы Украины и волонтеры.

Так, 94% украинцев доверяют ВСУ (в мае 2022 года – 98%), а 87% доверяют волонтерам (в мае 2022 года – 87%).

В то же время за этот период наблюдается снижение доверия к институциям центральной власти: с 91% до 76% стало меньше доверяющих президенту, с 74% до 39% – правительства, с 58% до 21% – парламента.

В КМИС подчеркивают, что для правительства и парламента баланс доверия-недоверия стал определенно отрицательным, тогда как для президента баланс остается положительным, поскольку большинство людей продолжают ему доверять.

Доверие к местным властям не изменилось: как и в мае 2022 года, сейчас 50% доверяют ей, а 46% – не доверяют.

Также за период с мая 2022 года по октябрь 2023 года наблюдается снижение доверия к телемарафону «Единые новости». Хотя телемарафон сохраняет положительный баланс доверия-недоверия, но при этом с 69% до 48% стало меньше доверяющих ему (вместо этого с 12% до 39% стало больше тех, кто ему не доверяет).

"Уровень доверия к институтам показывает, что сейчас критика граждан прежде всего фокусируется именно на Правительстве и Верховной Раде и в меньшей степени касается Президента. Также важно в этом контексте то, что определенная критика не трансформируется в требование проведения выборов. Напротив, большинство украинцев считают, что выборы не ко времени и приоритетом является Победа", - комментируют социологи.

Напомним, 81% украинцев считают, что выборы нужно проводить после войны. В то же время 16% убеждены, что боевые действия не препятствуют волеизъявлению.

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