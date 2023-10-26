Наиболее ощутимой дискриминацией для жителей Украины является языковая: о ней заявляют 45% - опрос

45% жителей Украины считают, что в Украине дискриминируют людей по признаку языка, а 34% – по признаку сексуальной ориентации. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь, о наличии в стране практики дискриминации по признаку инвалидности заявили 28% опрошенных, по возрасту – 27%, по этнической принадлежности – 23%, а по полу – 22%.

Около двух третей респондентов (65%) заявили, что равенство между женщинами и мужчинами в Украине с начала широкомасштабного вторжения не изменилось, хотя 19% видят улучшение в этом вопросе, а 5% - ухудшение. Еще 11% ответить затруднились или не захотели.

Не изменилась, по мнению 58% опрошенных, за это время и реакция полиции на насилие по половому признаку и домашнее насилие. Впрочем, 9% считают, что она все же улучшилась, а 6% - что ухудшилась. В то же время значительно больше - 27% - не смогли или отказались отвечать.

Опрос был проведен 4-20 сентября методом личных интервью 2005 респондентов на подконтрольной Украине территории. Погрешность выборки при обычных обстоятельствах с доверительной вероятностью 95% и с учетом дизайн-эффекта 1,5 не превышала 3,3%. Впрочем, во время войны, как известно, к этому добавляются определенные отклонения.

Отметим при этом, что в сентябре Кабинет министров одобрил Национальную стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда на период до 2030 года и утвердил операционный план мер по ее реализации на 2023-2025 годы.

Напомним также, что согласно февральскому опросу КМИС, 52% украинцев выступали за полный отказ от обучения русскому языку в украиноязычных школах, при этом среди граждан до 40 лет таковых оказалось 63%.