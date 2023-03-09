Большинство украинцев выступают за полный отказ от обучения русскому в школах - опрос

52% украинцев выступают за полный отказ от обучения русскому языку в украиноязычных школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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В свою очередь, 33% опрошенных считают, что изучению русского должно отводиться такое же или меньшее количество времени, чем на изучение иностранных языков (английского, немецкого и так далее), а 6% ответили, что на это должно отводиться меньше часов, чем на изучение украинского, но больше, чем на иностранные языки.

3% респондентов считают, что на изучение русского должно отводиться столько же времени, сколько и на изучение украинского. Еще 5% опрошенных ответить не смогли.

Также в КМИС приводят для сравнения результаты аналогичных опросов 1998 и 2019 годов. Так, согласно последнему из них, доля респондентов, считавших, что русский вообще не должен изучаться в украиноязычных школах, составляла лишь 8% (при 30%, выступавших за равенство этих двух языков в обучении), а в 1998 году таких граждан вообще не было (при 46% выступавших за равенство часов украинского и русского).

В разрезе макрорегионов наиболее радикально с 2019 года выросла доля тех, кто против изучения русского языка, на юге (с 1% до 49%) и востоке Украины (с 0% до 30%). При этом на Западе, где такое мнение разделяет больше всего граждан (64%), оно выросло лишь втрое (с 22%).

Среди тех, кто выбрал для интервью украинский язык, за это выступают 57% опрошенных, в то же время нашлось и 18% русскоязычных респондентов, выступающих против изучения русского.

Также опрос показал, что более молодые граждане (до 40 лет) заметно больше поддерживают идею отказа от обучения русскому (63%), чем более старшие украинцы (среди граждан 40-60 лет таковых 47%, а среди более старших – 45%).

Кроме того, отмечается определенная зависимость между ответами на этот вопрос и на вопрос о готовности к отказу Украины от территорий ради мира: такой отказ вдвое больше (16%) поддерживают выступающие за равное изучение украинского и русского, относительно тех, кто выступает за отказ от обучения русскому.

Опрос проводился 14-22 февраля среди 1017 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

В выборку не включались жители территорий, которые не контролировались Украиной до 24 февраля 2022 года (Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также граждане, выехавшие за границу после этой даты.

В КМИС указывают, что при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких до 25%, 2,1% – для показателей, близких к 10%, 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Однако в условиях войны к такой погрешности добавляется определенное систематическое отклонение из-за фактической невозможности опросить жителей оккупированных Россией за последний год территорий: удалось опросить только одного человека. Социологи отмечают, что есть и другие факторы, которые могут влиять на качество результатов в условиях военного времени, но полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность.