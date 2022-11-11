В Киеве убрали русский язык из учебных программ школ

Киевсовет полностью убрал русский язык из учебных программ коммунальных заведений дошкольного и общего среднего образования.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

Отмечается, что такое решение было принято 10 ноября на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 64 депутатами.

Как отметил депутат Киевского городского совета, главы постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук, в условиях войны с РФ нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, которые принадлежат к коммунальной собственности территориального общества Киева.

"Руководители РФ неоднократно заявляли, что "Россия заходит настолько далеко, как далеко распространен русский язык". В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора. Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности", – отметил Васильчук.

Он добавил, что проектом решения предусмотрено осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.

Отметим, Киевский городской совет намерен принять решение о введении в столице моратория на публичное использование русскоговорящего культурного продукта на территории города Киева.

Также в Одесской области и Николаеве из школьной программы убрали русский язык и литературу.