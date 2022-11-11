У Києві виключили російську мову з навчальних програм шкіл

Київрада повністю виключила російську мову з навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Зазначається, що таке рішення було прийнято 10 листопада на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 64 депутатами.

Як наголосив депутат Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук, в умовах війни з РФ недоцільно та неправильно проведення навчального процесу та вивчення російської мови в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва.

"Очільники РФ неодноразово заявляли, що "Росія сягає настільки далеко, як далеко поширена російська мова". У зв’язку з цим депутатський корпус Київської міської ради прийняв рішення, яке надасть можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та посилить захист освітнього простору Києва від гібридних впливів держави-агресора. Мова має значення, і в час війни – це питання національної безпеки", – зазначив Васильчук.

Він додав, що проєктом рішення передбачено здійснення організаційно-правових дій, які направлені на перехід груп та класів з російської на державну мову.

Зазначимо, Київська міська рада має намір ухвалити рішення про введення в столиці мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва.

Також в Одеській області та Миколаєві зі шкільної програми прибрали російську мову та літературу.