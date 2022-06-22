На Одещині зі шкільної програми прибирають російську мову та літературу

На Одещині школярі більше не вивчатимуть російську мову та літературу. Ці предмети прибирають із шкільної програми, повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак, передає "Суспільне".

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Усі підручники з цих предметів уже вилучили. Усіх російських письменників прибрали з освітньої програми, їх мають намір замінити на авторів інших країн.

Зазначимо, що російську мову заборонять викладати повністю, тобто факультативів не буде. Відповідне рішення ухвалили навчальні заклади, коли формували навчальну програму на 2022-2023 роки.

"В області російської мови як предмета вже немає, із програми теж прибрали. В Одесі ОВА очікує рішення мера Геннадія Труханова в серпні. Нам пропонували залишити російську мову та літературу як факультатив, але ми відмовили. Департамент виступає за повну її заборону у всіх міських навчальних закладах", – зазначив Олександр Лончак.

Дерусифікація активізувалася на тлі російської воєнної агресії проти українців. Зокрема, Міносвіти підтримало скасування вивчення російської мови у школах з нового навчального року, тобто з 1 вересня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в державних установах загальної середньої освіти Миколаєва з вересня 2022 року вводиться заборона на використання російської мови.