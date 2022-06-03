В Одесі перейменували Російський театр

Одеська обласна рада на сесії 3 червня, проведеній в онлайн-режимі, проголосувала за перейменування Одеського обласного академічного російського драматичного театру, позбавивши його назву прикметника "російський".

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Як повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступника голови ради Олександра Урбанського, на початку сесії були присутні 63 депутати, і вони підтримали це рішення одноголосно.

Депутат додав, що табличку зі старою назвою з театру можна знімати одразу після прийняття рішення, однак документально зміни відбудуться не одразу: треба буде змінити усі печатки та внести відповідні відомості до Державного реєстру нерухомого майна.

Зазначимо, що ще 2 березня на сайті самого театру з'явилося звернення від імені колективу, який попросив обласну раду "у цей скрутний для країни час" змінити його назву на "Одеський обласний академічний драматичний театр". Опубліковане воно було лише на українській мові, на відміну від довоєнних новин, які публікувалися російською та українською.

Також було заявлено, що безвідносно рішення облради "до вирішення питання в юридичній площині" колектив театру буде де-факто послуговуватися саме цією назвою, що нині дійсно відображено на його сайті.

Зазначимо, що російський театр в Одесі було засновано ще у 1875 році. Його будівля розташована на вулиці Грецькій, 48. Театр існує в формі обласного комунального підприємства. Наразі через введення воєнного стану з 24 лютого заклад не працює.

Нагадаємо також, що нещодавно у Харкові перейменували дві важливі магістралі та район, названі на честь російських міст. Зазначимо, що проведене місяць тому опитування групи Рейтинг" показало, що перейменування вулиць із російськими назвами українці хочуть навіть більше, ніж їх дерадянізації, - за це висловилися 73%.