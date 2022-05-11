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У Харкові перейменували дві важливі магістралі та район, названі на честь міст РФ
Харківська міська рада на позачерговій сесії 11 травня перейменувала Московський проспект на проспект Героїв Харкова, а Московський район - на Салтівський. Крім того, Білгородське шосе перейменовано на Харківське, а Білгородський узвіз – на вулицю Героїв-рятувальників. Про це йдеться у повідомленні мерії.
Водночас, як зазначив мер Харкова Ігор Терехов, депутати змінили назви лише кількох знакових для городян місць, проте загалом топонімів, пов'язаних із Росією, у Харкові значно більше.
"У нас сьогодні дійсно дуже багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором. Тому я пропоную на наступну сесію підготувати перелік топонімів, які підлягатимуть перейменуванню. І тоді ми врахуємо і Маріуполь, і багато інших міст, які було зруйновано російським агресором, в яких загинули славні воїни ЗСУ та мирні жителі", - сказав він.
Градоначальник також висловив упевненість у тому, що у Харкові "вистачить і вулиць, і провулків, і шкіл" для їхнього перейменування на честь тих, хто віддав своє життя за незалежність України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що раніше Терехов провів онлайн-голосування про те, як найкраще перейменувати Московський проспект, який є найдовшою та однією з головних вулиць міста.
За підсумками опитування понад 228 тисяч користувачів із результатом 35% переміг варіант "Героїв Харкова", проте 34% набрав варіант "Харківський". Ще 27% обрали "Захисників України" (так називається одна зі станцій метро на проспекті) і лише 4% вказали варіант "Київський".
У свою чергу, Білгородське шосе (у нього переходить центральна вулиця міста Сумська), на відміну від Московського проспекту, мала таку назву тому, що веде в бік, відповідно, російського Білгорода, розташованого за 65 кілометрів від виїзду з Харкова.
Перейменований же Московський район до війни був найбільшим за населенням у Харкові і охоплював головним чином найбільший в Україні житловий масив Салтівка, який зазнав значних руйнувань внаслідок обстрілів російської армії в останні два з половиною місяці.
Джерело фото: ua.depositphotos.com