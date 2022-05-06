У Броварах "достроково" дерусифікували понад 30 вулиць: яких письменників більше не буде на карті міста

Броварська міська рада Київської області 6 травня вирішила перейменувати 32 вулиці та провулки, названі раніше переважно на честь діячів російської культури. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

При цьому не було затверджено перейменування провулка Дарвіна, а також вулиці, що має ім'я українського поета та автора байок Леоніда Глібова. Затверджено ж такі перейменування:

вулиця Олександра Блока - Ірини Цвілої

провулок Вавилова - Рокфордський

вулиця Гагаріна - Героїв України

вулиця Герцена - Гродзіського повіту

вулиця та провулок Глінки - Казимира Малевича

вулиця Декабристів - Харківська

вулиця та провулок Єсеніна - Заліські

вулиця та провулок Короленка - Чорних Запорожців

вулиця Лермонтова - Херсонська

вулиця Ломоносова - Валерія Лобановського

вулиця Маяковського - Короля Данила

вулиця Мічуріна - Горіхова

вулиця Некрасова - Гостомельська

провулок Онезький - Кобзарський

вулиця Павлова - Миколаївська

вулиця Поповича - Леоніда Каденюка

вулиця Пушкіна - Відродження

вулиця Степана Разіна - Володимира Мономаха

вулиця Рокосовського - Волноваська

вулиця Сєдова - Ірпінська

вулиця Сєрова - Красницького повіту

вулиця Слуцька - Маріупольська

вулиця Старченка - Задарська

вулиця Толстого - Бучанська

вулиця Тургенєва - Гнезненського повіту

провулок Філатова - Відродження

вулиця Чайковського - Володимира Івасюка

вулиця Чернишевського - Джерельна

вулиця Чехова - Журавлина

Нагадаємо, що у п'ятницю Броварська міськрада також ухвалила рішення про призупинення на території громади на час війни діяльності Української православної церкви: для об'єктів УПЦ МП передбачено особливий режим роботи.

Зазначимо, що за даними останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг", 73% українців позитивно ставляться до ідеї перейменування вулиць в Україні, що "містять російські назви", а 66% - вулиць, що "містять радянські назви".

При цьому у Верховній Раді вже місяць перебуває законопроект, що передбачає заборону присвоєння географічним об'єктам в Україні назв, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати та події. Проте він документ що не розглядався.