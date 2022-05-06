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У Броварах "достроково" дерусифікували понад 30 вулиць: яких письменників більше не буде на карті міста
Броварська міська рада Київської області 6 травня вирішила перейменувати 32 вулиці та провулки, названі раніше переважно на честь діячів російської культури. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.
При цьому не було затверджено перейменування провулка Дарвіна, а також вулиці, що має ім'я українського поета та автора байок Леоніда Глібова. Затверджено ж такі перейменування:
вулиця Олександра Блока - Ірини Цвілої
провулок Вавилова - Рокфордський
вулиця Гагаріна - Героїв України
вулиця Герцена - Гродзіського повіту
вулиця та провулок Глінки - Казимира Малевича
вулиця Декабристів - Харківська
вулиця та провулок Єсеніна - Заліські
вулиця та провулок Короленка - Чорних Запорожців
вулиця Лермонтова - Херсонська
вулиця Ломоносова - Валерія Лобановського
вулиця Маяковського - Короля Данила
вулиця Мічуріна - Горіхова
вулиця Некрасова - Гостомельська
провулок Онезький - Кобзарський
вулиця Павлова - Миколаївська
вулиця Поповича - Леоніда Каденюка
вулиця Пушкіна - Відродження
вулиця Степана Разіна - Володимира Мономаха
вулиця Рокосовського - Волноваська
вулиця Сєдова - Ірпінська
вулиця Сєрова - Красницького повіту
вулиця Слуцька - Маріупольська
вулиця Старченка - Задарська
вулиця Толстого - Бучанська
вулиця Тургенєва - Гнезненського повіту
провулок Філатова - Відродження
вулиця Чайковського - Володимира Івасюка
вулиця Чернишевського - Джерельна
вулиця Чехова - Журавлина
Нагадаємо, що у п'ятницю Броварська міськрада також ухвалила рішення про призупинення на території громади на час війни діяльності Української православної церкви: для об'єктів УПЦ МП передбачено особливий режим роботи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначимо, що за даними останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг", 73% українців позитивно ставляться до ідеї перейменування вулиць в Україні, що "містять російські назви", а 66% - вулиць, що "містять радянські назви".
При цьому у Верховній Раді вже місяць перебуває законопроект, що передбачає заборону присвоєння географічним об'єктам в Україні назв, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати та події. Проте він документ що не розглядався.