У Чернігові військові демонтували пам'ятник Пушкіну, що простояв понад 120 років (ВІДЕО)

Люди у військовій формі 30 квітня демонтували пам'ятник російському поету та письменнику Олександру Пушкіну (1799-1837), що розташовувався на території історико-архітектурного заповідника "Чернігів стародавній".

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Як передає "Суспільне. Чернігів", знесенням погруддя займалися бійці 119-ї окремої бригади територіальної оборони. За їхніми словами, вони це робили санкціоновано під наглядом поліції. Також зазначається, що саме вони раніше знесли пам'ятник Зої Космодем'янській біля школи №10 у Чернігові. Погруддя ж Пушкіна передали до історичного музею.

Даний пам'ятник було встановлено 25 вересня (8 жовтня) 1900 року на честь 100-ліття з дня народження поета на кошти, зібрані тодішніми жителями міста. Він являє собою бронзовим погруддя Пушкіна, виготовлене у майстерні скульптора Карла Берто і встановлене на постаменті з чорного мармуру та граніту.

Фото: Суспільне

Нагадаємо також, що погруддя Пушкіна було викрадене наприкінці грудня 2017 року, проте внаслідок слідчо-оперативних дій поліція вже на початку січня 2018 року скульптуру знайшла. 21 серпня того ж року пам'ятник було відновлено.

Зазначимо при цьому, що днями проти подібних дій виступили Міністерство культури та інформаційної політики України та Український інститут національної пам'яті.

Загалом вони підтримують демонтаж пам'ятних об'єктів, пов'язаних з історією та культурою Росії та СРСР, проте наполягають на тому, що це має здійснюватися за рішеннями органів влади та після висновків учених та незалежних експертів щодо історичної, художньої цінності таких об'єктів, їхньої унікальності та доцільності використання як "маркера російських імперських претензій".

Заява була зроблена після того, як у Києві було демонтовано бронзові скульптури двох робітників під Аркою дружби народів у Хрещатом парку, що символізували "возз'єднання" російського та українського народів. У ході цього процесу на місці був присутній і мер столиці Віталій Кличко.