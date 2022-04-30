В Чернигове военные демонтировали памятник Пушкину, простоявший более 120 лет (ВИДЕО)

Люди в военной форме 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину (1799-1837), располагавшийся на территории историко-архитектурного заповедника "Чернигов древний".

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Как передает "Суспільне. Чернігів", сносом бюста занимались бойцы 119-й отдельной бригады территориальной обороны. По их словам, они это делали санкционировано под наблюдением полиции. Также отмечается, что именно они ранее снесли памятник Зое Космодемьянской возле школы №10 в Чернигове. Бюст же Пушкина передали в исторический музей.

Данный памятник был установлен 25 сентября (8 октября) 1900 года к столетию со дня рождения поэта на средства, собранные жителями города. Он представляет собой бронзовый бюст Пушкина, изготовленный в мастерской скульптора Карла Берто и установленный на постаменте из черного мрамора и гранита.

Фото: Суспільне

Напомним также, что бюст Пушкина был похищен в конце декабря 2017 года, однако в результате следственно-оперативных действий полиция уже в начале января 2018 года скульптуру нашла. 21 августа того же года памятник был восстановлен.

Отметим при этом, что на днях против подобных действий выступили Министерство культуры и информационной политики Украины и Украинский институт национальной памяти.

В целом они поддерживают демонтаж памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, однако настаивают на том, что это должно производиться по решениям органов власти и после выводов ученых и независимых экспертов относительно исторической, художественной ценности таких объектов, их уникальности и целесообразности использования как "маркера российских имперских притязаний".

Заявление было сделано после того, как в Киеве были демонтированы бронзовые скульптуры двух рабочих под Аркой дружбы народов в Крещатом парке, символизировавших "воссоединение" русского и украинского народов. В ходе этого процесса на месте присутствовал и мэр столицы Виталий Кличко.