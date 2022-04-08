76% украинцев выступают за дерусификацию топонимов в Украине — опрос

76% украинцев поддерживают переименование улиц и других объектов, названия которых связаны с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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При этом 13% респондентов выступают против такого шага, 9% относятся безразлично, а еще 2% затруднились ответить. В частности, среди молодежи до 35 лет это поддержали бы 74% опрошенных, среди лиц старше 50 лет — 75%, а вот среди представителей средней возрастной категории — 80%.

На западе Украины переименование топонимов, ассоциирующихся с Россией, поддерживают 90%, в центре страны — 77%, на юге — 66%, на востоке — 62%.

Опрос был проведен 6 апреля среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, что 5 апреля 50 депутатов внесли в Верховную Раду законопроект №7253, предусматривающий запрет присвоения географическим объектам в Украине названий, превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих государство-оккупант или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты и события.

При этом в пояснительной записке к документу его авторы дают понять, что подразумевают и применение данной нормы к русским названиям населенных пунктов и улиц, которые не были переведены на украинский язык, а используются официально в транслитерированной форме. Среди таких примеров упоминаются, в частности, города Северодонецк, Южное, Южноукраинск и Первомайск.

Отметим, что последний опрос "Рейтинга" также показал, что уже 64% украинцев считают невозможным восстановление дружественных отношений с россиянами после войны, 81% поддерживают повышение налогов для работающего с РФ бизнеса, а 86% выступают за запрет пророссийских партий.