81% украинцев поддерживают повышение налогов для работающего с РФ украинского бизнеса

81% украинцев поддерживают увеличение налогов для украинского бизнеса, который продолжает работать в России. Как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", 8% респондентов выступают против такого шага, 4% относятся к вопросу безразлично, а 6% ответить затруднились.

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В частности, за увеличение налогов для такого бизнеса выступают 85% жителей запада Украины, 87% жителей центра, 73% жителей юга и 75% жителей востока страны.

Среди граждан 18-35 лет в поддержку такого шага высказались 80% респондентов, среди возрастной категории 36-50 лет — 85%, а среди более старших — 85%.

Опрос был проведен 6 апреля среди 1200 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.

Напомним, что 1 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7232, предусматривающий повышение в 1,5 раза налогов для компаний, имеющих экономические связи с государством-агрессором. При этом было решено сократить срок его подготовки ко второму чтению.

Документ, инициированный главой финансового комитета Рады Даниилом Гетманцевым, предусматривает установление повышающего коэффициента для налога на прибыль, экологического налога, рентной платы и налога на имущество, взимаемых с указанной категории юрлиц.