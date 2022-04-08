81% українців підтримують підвищення податків для українського бізнесу, що працює з РФ

81% українців підтримують збільшення податків для українського бізнесу, який продовжує працювати в Росії. Як свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", 8% респондентів виступають проти такого кроку, 4% ставляться до питання байдуже, а 6% не змогли відповісти.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, за збільшення податків для такого бізнесу виступає 85% жителів заходу України, 87% жителів центру, 73% жителів півдня та 75% жителів сходу країни.

Серед громадян 18-35 років на підтримку такого кроку висловилися 80% респондентів, серед вікової категорії 36-50 років – 85%, а серед старших – 85%.

Опитування було проведене 6 квітня серед 1200 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, що 1 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7232, який передбачає підвищення у 1,5 рази податків для компаній, які мають економічні зв'язки з державою-агресором. При цьому було вирішено скоротити термін його підготовки до другого читання.

Документ, ініційований головою фінансового комітету Ради Данилом Гетманцевим, передбачає встановлення підвищуючого коефіцієнта для податку на прибуток, екологічного податку, рентної плати та податку на майно, що стягуються із зазначеної категорії юросіб.