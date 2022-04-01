Рада має намір підняти в 1,5 рази податки для пов'язаних із Росією компаній

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №7232, який передбачає підвищення у 1,5 раза податків для компаній, які мають економічні зв'язки з державою-агресором. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за таке рішення на засіданні 1 квітня проголосувало 309 депутатів.

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Документ передбачає створення реєстру відповідних компаній. До нього увійдуть українські юрособи, які повністю чи хоча б частково, прямо чи опосередковано були у володінні Росії чи її громадян станом на 23 лютого 2022 року.

Також до цього списку повинні будуть потрапити українські компанії, які отримують дохід із РФ або володіють іншою компанією, яка його отримує (навіть якщо вона іноземна).

Крім того, туди увійдуть і дочірні українські компанії міжнародних груп, які хоч якось отримують дохід у Росії або безплатно "забезпечують економічну підтримку держави-агресора".

Підвищуючий коефіцієнт для перелічених юросіб пропонується встановити для податку на прибуток, екологічного податку, рентної плати і податку на майно.

Проте коефіцієнт 1,5 не застосовуватиметься до компаній, які мають соціальне, гуманітарне чи економічне значення для України (у тому числі, але не лише, у випадках постачання товарів, які не виробляються в Україні та не мають у ній аналогів).

Також компанії зможуть отримати звільнення від підвищеного коефіцієнта, якщо вони вдадуться до дій щодо переривання зв'язків з РФ.

Нагадаємо, що законопроект був поданий головою комітету Ради з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та ще сімома нардепами.

При цьому, як повідомив Железняк, 1 квітня парламент також прийняв у цілому 320 голосами законопроект №7234, який стосується, зокрема, зняття будь-яких обмежень для переходу на 2%-ву систему податків та завезення матеріалу для виготовлення бронежилетів та броньованих автомобілів без ПДВ та мит.

Крім того, у першому читанні було прийнято 270 голосами законопроект №7233, який встановлює, зокрема, нульову ставку ПДВ на альтернативне моторне паливо, а також значно розширює та уточнює саме поняття біопалива.

Джерело фото: ua.depositphotos.com