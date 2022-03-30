В Україні підвищать коефіцієнт оподаткування для компаній, що працюють із РФ, і можуть націоналізувати майно мародерів — Гетманцев

Підвищення ставки податку на прибуток у півтора рази для компаній, що продовжують працювати в РФ, в уряді вважають питанням справедливості. Відповідний законопроєкт можуть зареєструвати вже цього тижня.

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Законопроєкт щодо підвищення ставки оподаткування для компаній, які продовжують працювати з Росією, можуть зареєструвати вже цього тижня. Про це в інтерв'ю Delo.ua повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, суть податку в тому, що до звичайної ставки оподаткування для всіх прямих податків, які сплачує в Україні компанія, яка продовжує працювати в РФ, застосовуватиме коефіцієнт 1,5.

“Прямі податки в Україні – це податок на прибуток, податки на майно. Ставка податку на прибуток – 18%. І ми пропонуємо для міжнародних компаній, які не пішли з РФ після того, як ця країна розв'язала війну в Україні, платити, грубо кажучи, не 18% податку на прибуток, а 27%. Чи буде підтриманий цей законопроєкт? Я вважаю, що так”, — пояснив Гетманцев.

Говорячи про доцільність запровадження підвищеного коефіцієнта, Гетманцев наголосив, що компанія не може одночасно фінансувати війну країні-агресору та заробляти на країні, яка є жертвою цього агресора. Тому тут, за словами голови податкового комітету, порушується питання справедливості.

Також Данило Гетманцев повідомив, що необґрунтоване підвищення представниками бізнесу цін на деякі товари, а також на послуги з проживання та транспортування та на низку товарів може стати підставою для конфіскації їхнього майна.

“Військовий час – військові закони. Звичайно, у нас є така можливість, але я просто запропонував замислитись над своєю поведінкою тим, хто завищує ціни. Адже вони займаються не бізнесом, а мародерством. Задуматись про можливі фатальні наслідки для свого бізнесу”, — зазначив голова податкового комітету.

Раніше, 23 березня, у Держнагляді заявили, що під час воєнного стану проводитиметься щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари для стримування подорожчання продуктів. Це дозволить гарантувати їхню доступність для населення.

Ціни будуть моніторити на такі продукти харчування: борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, гречана крупа, крупа вівсяна, свинина, яловичина, курятина (тушки курячі), молоко, масло вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, кристалічний цукор, капуста білокачанна; цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля.