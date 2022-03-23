В Украине вводят ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары

Во время военного положения Госнадзор будет проводить ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары для сдерживания подорожания продуктов. Это позволит гарантировать их доступность для населения.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Список социально значимых продуктов питания и товаров сформировали в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 6 марта 2022 года № 223.

В частности, Госнадзор будет проводить ежедневный мониторинг цен на следующие продукты питания: мука пшеничная; макаронные изделия; батон; хлеб; крупа гречневая; крупа овсяная; свинина; говядина; птица (тушки куриные); молоко; масло сливочное; сметана; яйца куриные; масло подсолнечное; сахар кристаллический; капуста белокочанная; лук репчатый; свекла; морковь; картофель.

Также будут контролировать цены на следующие товары/продукты: этанол (раствор 96%); нестероидные противовоспалительные лекарственные средства отечественные; антибактериальные лекарственные средства отечественные.

Кроме того, Госнадзор будет мониторить цены на топливо: бензин (марки А-92, А-95); ДТ; автогаз.

В Госпродпотребслужбе добавили, что ситуацию с нехваткой некоторых продуктов в отдельных регионах урегулировали.

"Была налажена логистика во многих предприятиях, что улучшило ситуацию с ассортиментом товара, а также позволило уменьшить цены на бакалейную группу товаров, хлебобулочные изделия, некоторую молочную и мясную продукцию, а также на топливо", — резюмировали в госслужбе.

Напомним, в начале марта Кабинет министров принял решение, позволяющее областным военным администрациям совместно с полицией и госслужбой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками контролировать ценына социально значимые продукты питания, лекарства и топливо.

В свою очередь глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что необоснованное повышение представителями бизнеса цен на некоторые товары, а также на услуги по проживанию и транспортированию и на ряд товаров является основанием для конфискации их имущества.

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