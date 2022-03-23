В Україні запроваджують щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари

Під час воєнного стану Держнагляд проводитиме щоденний моніторинг цін на соціально значущі товари для заборони подорожчання продуктів. Це дозволить гарантувати їхню доступність для населення.

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Про це повідомили у Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Список соціально значущих продуктів харчування та товарів сформували відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 року № 223.

Зокрема, Держнагляд проводитиме щоденний моніторинг цін на такі продукти харчування: борошно пшеничне; макаронні вироби; батон; хліб; гречана крупа; крупа вівсяна; свинина; яловичина; птах (тушки курячі); молоко; масло вершкове; сметана; яйця курячі; олія соняшникова; кристалічний цукор; капуста білокачанна; цибуля ріпчаста; буряк; морква; картопля.

Також контролюватимуть ціни на такі товари/продукти: етанол (розчин 96%); нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні; антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні.

Крім того, Держнагляд моніторитиме ціни на пальне: бензин (марки А-92, А-95); ДП; автогаз.

У Держпродспоживслужбі додали, що ситуацію із нестачею деяких продуктів в окремих регіонах врегулювали.

"Було налагоджено логістику в багатьох підприємствах, що покращило ситуацію з асортиментом товару, а також дозволило зменшити ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м'ясну продукцію, а також на паливо", - резюмували в держслужбі.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками контролювати ціни на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо.

У свою чергу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що необґрунтоване підвищення представниками бізнесу цін на деякі товари, а також на послуги з проживання та транспортування та на низку товарів є підставою для конфіскації їх майна.

Фото: ua.depositphotos.com