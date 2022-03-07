Кабмін дозволив обладміністраціям контролювати ціни на їжу, ліки та паливо

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо. Про це повідомив у відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд і місцева влада активно вживає додаткових заходів, щоб стабілізувати ціни на товари першої необхідності", - зазначив він, наголосивши, що підприємцям не варто намагатися заробити на війні.

Також Шмигаль зазначив, що дуже важливим фронтом роботи в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тих, що поставляють людям електроенергію, тепло і воду.

"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 грн за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, попри можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - повідомив прем'єр.

Він також анонсував ухвалення урядом на виконання доручення президента Володимира Зеленського пакету рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.

"Ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців І та ІІ групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення. Звільнимо підприємства та фізичних осіб-підприємців ІІІ групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ та інших збройних формувань, в тому числі територіальної оборони. Збір буде сплачено за рахунок держави", – сказав Шмігаль.

Також уряд відстрочить сплату податків для всіх підприємств, які не можуть їх сплатити, та відкладе запровадження реєстраторів розрахункових операцій для всіх фізичних осіб-підприємців.

"Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів для бізнесу", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що ці рішення та низка інших додаткових рішень, які необхідні, щоб цей пакет підтримки запрацював, "вже прийнято або буде прийнято органами влади найближчим часом".