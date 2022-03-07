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Кабмін дозволив обладміністраціям контролювати ціни на їжу, ліки та паливо
Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що дозволяє обласним військовим адміністраціям спільно з поліцією та Держслужбою з лікарських засобів та контролю за наркотиками здійснювати контроль за цінами на соціально значущі продукти харчування, ліки та паливо. Про це повідомив у відеозверненні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд і місцева влада активно вживає додаткових заходів, щоб стабілізувати ціни на товари першої необхідності", - зазначив він, наголосивши, що підприємцям не варто намагатися заробити на війні.
Також Шмигаль зазначив, що дуже важливим фронтом роботи в умовах війни є забезпечення нормальної роботи об'єктів критичної інфраструктури, зокрема тих, що поставляють людям електроенергію, тепло і воду.
"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 грн за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, попри можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - повідомив прем'єр.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він також анонсував ухвалення урядом на виконання доручення президента Володимира Зеленського пакету рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни.
"Ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців І та ІІ групи на час воєнного стану та протягом року після його завершення. Звільнимо підприємства та фізичних осіб-підприємців ІІІ групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ та інших збройних формувань, в тому числі територіальної оборони. Збір буде сплачено за рахунок держави", – сказав Шмігаль.
Також уряд відстрочить сплату податків для всіх підприємств, які не можуть їх сплатити, та відкладе запровадження реєстраторів розрахункових операцій для всіх фізичних осіб-підприємців.
"Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду з усіх питань, крім регулювання цін та контролю за ціноутворенням. Також встановлено мораторій на проведення перевірок усіх видів для бізнесу", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр наголосив, що ці рішення та низка інших додаткових рішень, які необхідні, щоб цей пакет підтримки запрацював, "вже прийнято або буде прийнято органами влади найближчим часом".