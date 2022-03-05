Підтримка армії та турбота про співробітників: як працює бізнес під час війни

В Україні лише 1% підприємців планують закривати свій бізнес. Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) серед своїх компаній-учасників.

Так, згідно з даними ЄБА, 17% компаній працюють у повному обсязі, 16% обмежили географію своєї діяльності, 19% були змушені закрити частину офісів/торговельних точок/відділень.

Інші 29% компаній поки що не працюють, а 27% призупинили, хоча хочуть відновлювати свою діяльність. І лише 1% фірм-учасників мають намір закривати свій бізнес.

При цьому більшість компаній (63%) продовжують виплачувати заробітну плату співробітникам у повному обсязі, з них 45% роблять це з додатковими або авансовими виплатами.

Лише 3% опитаних були змушені скоротити виплати, а 1% респондентів відправили працівників у неоплачувану відпустку, не виплачували заробітну плату чи змушені звільняти персонал.

Для підтримки своїх співробітників 68% виплатили заробітну плату на місяць або більше вперед, 29% компенсували витрати команді на релокацію, по 23% – орендували житло у Західній Україні чи за кордоном, 1% запровадили страхування для тих, хто продовжує виходити на роботу.

В ЄБА зазначають, що більшість представників бізнесу також надають різноманітну підтримку армії чи територіальній обороні.

Зокрема, 41% надають фінансову допомогу, 35% підтримують співробітників, які захищають Україну, 31% постачають продукцію, 29% – послуги, 16% – ліки, 9% – засоби захисту/оборони.

У той же час серед компаній-учасників Асоціації лише 34% вели бізнес у Росії або з Росією. З них 31% повністю розривають зв'язки з країною-агресором, 14% зупиняють роботу, решта 34% зараз розмірковують над цим.

"Ми бачимо, що вже сотні українських та міжнародних компаній бойкотують Росію. Закликаємо тих, хто ще не приєднався, також зробити це. Країна-агресор має бути ізольована, позбавлена ресурсів та фінансування, що наближає закінчення цієї безглуздої війни", – розповіла виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала підприємців відмовитися від партнерства з росіянами і не вести бізнес у Росії "через ганебну агресію – війну, яку РФ розв'язала в Україні".