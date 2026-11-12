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Уряд спрямував 1,8 млрд грн на розвиток громад: профінансують 113 проєктів

гривні
Уряд виділив 1,8 млрд грн на інфраструктурні проєкти у громадах / Shutterstock

Уряд додатково спрямував 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку на потреби українських громад. Фінансування отримають 113 проєктів, які самостійно визначили місцеві громади. 

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Найбільшу частину проєктів реалізують в освітній сфері. Зокрема, кошти використають для ремонту шкіл і дитячих садків, оновлення шкільних їдалень та будівництва укриттів.

Окремий напрям фінансування - медична інфраструктура. Йдеться про ремонт лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема тих, де проходять відновлення військовослужбовці.

Також державні кошти спрямують на модернізацію систем водопостачання. У громадах планують будувати нові водогони, облаштовувати водозабори та оновлювати очисні споруди.

Ще одним напрямом стане підвищення енергоефективності. Проєкти передбачають утеплення будівель і встановлення автономних джерел живлення.

Уряд зазначає, що перелік ініціатив для фінансування сформували самі територіальні громади відповідно до їхніх першочергових потреб. Таким чином, розподіл коштів має враховувати актуальні інфраструктурні проблеми на місцях.

Раніше повідомлялось, що до кінця 2026 року Україні необхідно залучити близько 29 млрд євро додаткового зовнішнього фінансування. Попри ризики затримки міжнародної допомоги, уряд запевняє, що коштів на виплати військовослужбовцям вистачить.

Автор:
Ольга Опенько

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