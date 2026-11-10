Україна готується до фінансових потреб 2027 року: про що уряд домовляється з міжнародними партнерами

Уряд України прискорює переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування країни у 2027 році. Київ розраховує узгодити конкретні зобов'язання донорів до кінця листопада, а також забезпечити безперервність фінансової підтримки у 2028 році.

Як пише Dilo, про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, Україна разом із партнерами опрацьовує спільний план фінансування на наступний рік. Його основні параметри вже обговорили під час засідання донорської платформи.

Корецький наголосив, що досягнення чітких домовленостей щодо фінансової підтримки до кінця листопада є критично важливим для України. Він також відзначив роль Європейського Союзу в координації міжнародної допомоги та висловив сподівання на спільні рішення всіх партнерів для покриття фінансових потреб країни.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили підготовці до зимового періоду та забезпеченню енергетичної стійкості України.

Україна закликає партнерів збільшити допомогу енергетиці

Під час засідання Керівного комітету Української платформи донорів сторони обговорили потребу в енергетичному обладнанні, необхідному для оперативного відновлення пошкодженої інфраструктури.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр закликав міжнародних партнерів збільшити внески до Фонду підтримки енергетики України та прискорити постачання необхідного обладнання.

Крім того, учасники зустрічі обговорили підготовку до Конференції з питань відновлення України (URC-2027), яка має відбутися в Таллінні.

За словами Корецького, конференція повинна стати майданчиком для ухвалення конкретних рішень щодо відновлення країни.

Таким чином, переговори з міжнародними донорами охоплюють одразу кілька ключових напрямів: забезпечення бюджетних потреб України у 2027 році, збереження фінансової підтримки у 2028 році та посилення допомоги енергетичному сектору напередодні зими.

Раніше повідомлялось, що до кінця 2026 року Україні необхідно залучити близько 29 млрд євро додаткового зовнішнього фінансування. Попри ризики затримки міжнародної допомоги, уряд запевняє, що коштів на виплати військовослужбовцям вистачить.