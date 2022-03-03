Дубілет оголосив про початок проєкту із блокування всіх економічних зв'язків РФ із зовнішнім світом

Співзасновник monobank та колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет оголосив про запуск його командою проекту з відстеження всіх бізнес-зв'язків Росії у всіх галузях з метою домогтися надалі їхнього блокування.

"Ми запускаємо проект з кодовою назвою Total Isolation of russia. Мета — домогтись тотальної ізоляції росії абсолютно по всіх індустріях та регіонах від цивілізованого світу. Вести бізнес з росією має стати так само неетично, як, умовно, використовувати дитячую працю або неекологічне виробництво", – написав він у своєму Telegram.

За словами підприємця, передові корпорації вже почали обрізати зв'язки з Росією, проте більшості компаній поки що важко на це наважитися, "тому їм потрібно допомогти".

"Ми не будемо чекати, допоки нерішучі уряди оголосять росії тотальні санкції. Ми почнемо системну кампанію постійного тиску на керівників компаній по всьому світу і по всіх індустріях з метою припинення будь-яких економічних зв’язків з країною, яка розв'язало війну проти України", — заявив Дубілет.

Він зазначив, що в рамках проекту постійно складатимуться та оновлюватимуться списки компаній, які продовжують торгівлю з Росією, по кожній галузі та кожному регіону вестиметься системна робота, а на керівників кожної фірми почнеться постійний інформаційний тиск.

"В нас дуже багато роботи, і нам потрібна велика, дуже велика команда — як у загальний менеджмент, так і, важливо, галузеві та регіональні спеціалісти. Окремо зазначу, що ми будемо пильнувати за інформаційною безпекою проєкту", — написав бізнесмен.

Охочих приєднатися він попросив заповнити відповідну Google-форму із зазначенням у якій сфері/професії/регіоні людина є спеціалістом.

"Думаю, роботи вистачить усім! Від цих народних санкцій має постраждати кожен пересічний росіянин (на жаль, в тому числі й порядні, які наважились виходити на мітинги). Ми маємо домогтись того, щоб в росії "холодильник переміг телевізор", і російський народ вийшов, нарешті, зі свого зомбогіпнозу", — наголосив Дубілет.