Дубилет объявил о начале проекта по блокировке всех экономических связей РФ с внешним миром

Сооснователь monobank и бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет объявил о запуске его командой проекта по отслеживанию всех бизнес-связей России во всех отраслях с целью добиться в дальнейшем их блокировки.

"Мы запускаем проект с кодовым названием Total Isolation of russia. Цель – добиться тотальной изоляции россии абсолютно по всем индустриям и регионам от цивилизованного мира. Вести бизнес с россией должно стать так же неэтично, как, условно, использовать детский труд или неэкологическое производство", — написал он в своем Telegram.

По словам предпринимателя, передовые корпорации уже начали обрезать связи с Россией, однако большинству компаний пока трудно на это отважиться, "поэтому им нужно помочь".

"Мы не будем ждать, пока нерешительные правительства объявят россии тотальные санкции. Мы начнем системную кампанию постоянного давления на руководителей компаний по всему миру и по всем индустриям с целью прекращения любых экономических связей со страной, развязавшей войну против Украины", - заявил Дубилет.

Он отметил, что в рамках проекта будут постоянно составляться и обновляться списки компаний, продолжающих торговлю с Россией, по каждой отрасли и каждому региону будет вестись системная работа, а на руководителей каждой фирмы начнется постоянное информационное давление.

"У нас очень много работы, и нам нужна большая, очень большая команда — как в общий менеджмент, так и, что важно, отраслевые и региональные специалисты. Отдельно отмечу, что мы будем следить за информационной безопасностью проекта", — написал бизнесмен.

Желающих присоединиться он попросил заполнить соответствующую Google-форму с указанием, в какой сфере/профессии/регионе человек является специалистом.

"Думаю, работы хватит всем! От этих народных санкций должен пострадать каждый рядовой россиянин (к сожалению, в том числе и порядочные, решившиеся выходить на митинги). Мы должны добиться того, чтобы в россии "холодильник победил телевизор", и русский народ вышел, наконец, из своего зомбогипноза", — подчеркнул Дубилет.