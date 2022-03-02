Російський олігарх Абрамович продає "Челсі" та заявляє, що "гроші підуть на благо жертв війни в Україні"

Російський бізнесмен Роман Абрамович офіційно заявив, що він вирішив продати свій ФК "Челсі". Всі гроші, за словами олігарха, підуть до нового фонду, який працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні.

Заяву Абрамовича опублікувала пресс-служба ФК.

"Для мене це ніколи не було ні бізнесом, ні грошима, а чистою пристрастю до гри та клубу. Більше того, я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть пожертвовані всі чисті доходи від продажу. Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни. Україні – це надання критично важливих засобів для задоволення невідкладних та невідкладних потреб жертв, а також підтримку довгострокової роботи з відновлення” – резюмував Абрамович.

Він додав, що для нього це було тяжким рішенням. Ймовірно, олігарх вирішив уберегти "Челсі" від санкцій, під які він потрапив у зв'язку із початком повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

Коли створять цей фонд, куди Абрамович збирається перераховувати гроші для потерпілих у війні українців, поки не зрозуміло, навіть невідомо, чи створять його взагалі. Якихось деталей у пресслужбі ФК не повідомили.

Примітно, що у своїй офіційній заяві російський олігарх називає вторгнення РФ в Україну війною, хоча російська влада категорично забороняє це робити і навіть заявляє про запровадження кримінального покарання.

Тим часом США запроваджують нові санкції проти РФ та Білорусі. У Білому домі заявляють, що в результаті історичної багатосторонньої координації Росія стала глобальним економічним та фінансовим ізгоєм.

Цього разу американська влада вдарила санкціями щодо оборонної та нафтової промисловості країни-агресора.