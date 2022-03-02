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Російський олігарх Абрамович продає "Челсі" та заявляє, що "гроші підуть на благо жертв війни в Україні"

Російський олігарх Абрамович продає "Челсі" та заявляє, що "гроші підуть на благо жертв війни в Україні"
Роман Абрамович заявив, що спрямує гроші на відновлення України після війни. Фото: Getty Images

Російський бізнесмен Роман Абрамович офіційно заявив, що він вирішив продати свій ФК "Челсі". Всі гроші, за словами олігарха, підуть до нового фонду, який працюватиме на благо всіх жертв війни в Україні.

Заяву Абрамовича опублікувала пресс-служба ФК.

"Для мене це ніколи не було ні бізнесом, ні грошима, а чистою пристрастю до гри та клубу. Більше того, я доручив своїй команді створити благодійний фонд, куди будуть пожертвовані всі чисті доходи від продажу. Фонд працюватиме на благо всіх жертв війни. Україні – це надання критично важливих засобів для задоволення невідкладних та невідкладних потреб жертв, а також підтримку довгострокової роботи з відновлення” – резюмував Абрамович.

Він додав, що для нього це було тяжким рішенням. Ймовірно, олігарх вирішив уберегти "Челсі" від санкцій, під які він потрапив у зв'язку із початком повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України.

Коли створять цей фонд, куди Абрамович збирається перераховувати гроші для потерпілих у війні українців, поки не зрозуміло, навіть невідомо, чи створять його взагалі. Якихось деталей у пресслужбі ФК не повідомили.

Примітно, що у своїй офіційній заяві російський олігарх називає вторгнення РФ в Україну війною, хоча російська влада категорично забороняє це робити і навіть заявляє про запровадження кримінального покарання.

Тим часом США запроваджують нові санкції проти РФ та Білорусі. У Білому домі заявляють, що в результаті історичної багатосторонньої координації Росія стала глобальним економічним та фінансовим ізгоєм.

Цього разу американська влада вдарила санкціями щодо оборонної та нафтової промисловості країни-агресора.

Автор:
Віта Молодан