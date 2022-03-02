Зачеплять нафтову промисловість: США вводять нові санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну

Білий дім 2 березня оголосив нові санкції, які США запроваджують проти Росії та Білорусі через військове вторгнення в Україну. Серед іншого обмеження стосуватимуться оборонної та нафтової промисловостей.

"США вживуть дій, щоб притягнути Білорусь до відповідальності за те, що вона дозволила Путіну вторгнутися в Україну, послабити оборонний сектор Росії, і її військову міць на довгі роки. Внаслідок нашої історичної багатосторонньої координації Росія стала глобальним економічним та фінансовим ізгоєм", — сказано у повідомленні.

США запроваджують блокуючі санкції щодо російських оборонних підприємств. У список санкцій потрапили 22 російських оборонних підприємства, у тому числі фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти і т.д.

Міністерство торгівлі запроваджує обмеження на експорт технологій для нафтовидобувної промисловості. Загалом щодо Росії запроваджують заходи експортного контролю на обладнання з видобутку нафти та газу.

Крім того, вводять санкції проти компаній, що беруть участь у фінансуванні армії Росії та Білорусії.

"Сполучені Штати та наші союзники діють спільно, щоб звести до мінімуму вплив цих заходів на нашу економіку, у тому числі через скоординоване вивільнення 60 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів", - додали в Білому домі.

Американська влада має намір запроваджувати санкції до тих пір, поки президент країни-агресора Володимир Путін не припинить ескалацію.

Також сьогодні, 2 березня, США приєдналися до Європи, закривши небо для літаків РФ. Окрім того, російських олігархів залишать без активів.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що погодив негайну виплату Міністерством оборони США 350 млн доларів допомоги для української армії. А Європейський Союз 28 лютого ввів санкції щодо 26 громадян Росії за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.